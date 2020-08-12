Какой кроссовер ценой до 1 000 000 рублей легче всего продать на «вторичке»

Как говорил известный английский экономист Джон Мейнард Кейнс, спрос рождает предложение, а потому сегодня в модельной линейке каждого приличного автопроизводителя можно отыскать как минимум один кроссовер. Некоторые и вовсе отказались от иных типов кузова, сосредоточившись на продажах «паркетников» и внедорожников. В их числе, например, Nissan, Honda, Chevrolet, Haval и другие.

В общем, выбирай — не хочу. «Корейцы» подкупают своей «вкусной» ценой и простотой ремонта, «американцы» — самобытностью. Сильные стороны «немцев» — безупречная эргономика и выверенный дизайн, «японцев» — хорошая репутация и высокая остаточная стоимость.

Разве что «китайцам» россияне пока особо не доверяют. Вроде и дешевые, даже иномарки. Но слишком часто ломаются, да и дилеров не так много.