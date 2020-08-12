Какой кроссовер ценой до 1 000 000 рублей легче всего продать на «вторичке»

Как говорил известный английский экономист Джон Мейнард Кейнс, спрос рождает предложение, а потому сегодня в модельной линейке каждого приличного автопроизводителя можно отыскать как минимум один кроссовер. Некоторые и вовсе отказались от иных типов кузова, сосредоточившись на продажах «паркетников» и внедорожников. В их числе, например, Nissan, Honda, Chevrolet, Haval и другие.
В общем, выбирай — не хочу. «Корейцы» подкупают своей «вкусной» ценой и простотой ремонта, «американцы» — самобытностью. Сильные стороны «немцев» — безупречная эргономика и выверенный дизайн, «японцев» — хорошая репутация и высокая остаточная стоимость.
Разве что «китайцам» россияне пока особо не доверяют. Вроде и дешевые, даже иномарки. Но слишком часто ломаются, да и дилеров не так много.
Но, допустим, вы уже определились с маркой и моделью — осталось выбрать модификацию и комплектацию. Такую, чтобы она устраивала и вас, и — что важно — будущего владельца, который однажды перекупит эту машину. Если «попадете» в предпочтения масс, то впоследствии проблем с продажей на «вторичке» знать не будете. Ну а чтобы эти самые предпочтения узнать, обратимся к свежей статистике.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты «Авито Авто», наибольшим спросом на рынке подержанных автомобилей пользуются кроссоверы с бензиновыми двигателями. Моторы, потребляющие дизельное топливо, в рейтинге вторые. А вот с электрическими и гибридными силовыми установками лучше не экспериментировать — они никому не интересны, и вряд ли в обозримом будущем это изменится.
Что касается коробок передач, то лучше остановить свой выбор на автоматической трансмиссии. Статистика гласит, что на кроссоверы с гидротрансформатором приходится 53% всех продаж SUV с пробегом. Трехпедальные автомобили выбирают реже — в 38% случаев. А вариаторы и «роботы» — как и электрофицированные двигатели — в «пролете». Их предпочитают лишь 9% покупателей.
Большинство россиян придерживается мнения, что у кроссовера ведущими должны быть непременно все четыре колеса. Что ж, поспорить сложно. Подтверждается это, опять же, статистикой: на первом месте рейтинга типов привода располагаются AWD- и 4WD-модификации, на втором — FWD (с ведущей передней осью) и лишь на третьем —RWD (заднеприводные).
А что у нас по комплектациям?
Угадать с модификацией — полбеды, поскольку оснащение автомобиля играет далеко не последнюю роль для практичных потребителей. От покупки кроссовера в комплектации «барабан» лучше воздержаться. Хотя водители, подбирающие себе машину на «вторичке», как правило, и не могут похвастать золотыми банковскими картами, они все же предпочитают какой-никакой комфорт.
Впадать в другую крайность и заказывать супернавороченный кроссовер, который чуть ли не кофе варит в поездке, тоже не стоит. Расчетливых автомобилистов не особо интересуют люк в крыше, мониторинг рядности движения, система кругового обзора или беспроводная зарядка гаджетов: многие не готовы переплачивать за — по большому счету — совершенно ненужные опции. А посему лучше остановиться на средней версии со всем необходимым.
Если говорить о конкретных моделях, то ситуация по итогам первой половины 2020 года выглядит следующим образом. Наиболее популярным кроссовером стоимостью до 1 млн рублей является KIA Sportage (самые свежие машины в указанном ценовом диапазоне — 2016 год). На втором месте, как ни странно — BMW X5 (за миллион можно купить авто до 2011 года). На третьем — Toyota RAV4 (до 2013 года).
Замыкают первую пятерку самых востребованных SUV на «вторичке» Renault Duster (стоимость нового авто у дилеров — от 777 000 целковых) и Volkswagen Touareg (до 2012 года).
Добавим, что из «китайцев» наиболее привлекательными остаются Chery Tiggo (T11) и Lifan X60. Первый предлагается по цене до 550 000 рублей (за авто 2014—2015 годов), а второй — до 850 000 «деревянных» (2017). При этом и на одну, и на другую модель приходится не более 200 объявлений.