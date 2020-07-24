В России запатентовали кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения

Документ, опубликованный на сайте ведомства, в очередной раз подтверждает, что Toyota Highlander будет продаваться в России с теми же силовыми агрегатами, что и его предшественник. Речь идет о 3,5-литровом бензиновом V6 мощностью 249 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробке передач. Привод — полный, Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя электромагнитными муфтами на задней оси — по одной на каждом колесе.

Широкий список оснащения включает в себя, помимо прочего, полностью светодиодную оптику, цифровую приборную панель, «зимний» пакет, панорамную крышу с электроприводом, проекционный дисплей, а также мультимедийку с семидюймовым тачпадом и аудиосистему JBL с 11 динамиками.

Новый Highlander укомплектован комплексом систем помощи водителю Toyota Sense 2. В этот пакет ассистентов входят мониторинг дорожных знаков и состояния рулевого, автоматическое переключение дальнего света фар на ближний, система предупреждения о фронтальном столкновении и интеллектуальный круиз-контроль.

Цены новинку пока не объявлены: прайс-листы опубликуют, очевидно, ближе к старту продаж. Напомним, что за третий Highlander дилеры «Тойота» просят от 3 875 000 рублей.