Китайская марка впервые вошла в топ-10 вторичного авторынка России

2024-й войдет в историю российского автомобильного рынка как год, когда китайская марка впервые вошла в десятку самых популярных брендов на «вторичке». И этой компанией стала Chery.

Специалисты компании Pango Cars, изучив итоги первого квартала 2024 года, не нашли отличий в лидерах на вторичном рынке относительно четвертого квартала 2023-го. Пятерку самых востребованных брендов по-прежнему составляют Kia, Hyundai, LADA, Nissan и Renault, которые лишь меняются друг с другом местами. Тем не менее, сенсация все же случилась.

Компания Chery отвоевала 5% рынка подержанных машин, что позволило ей ворваться в топ-10 и занять седьмое место. И это первый случай, когда в десятку самых популярных брендов на российской «вторичке» вошла китайская марка. Отметим, что в октябре-декабре 2023-го доля Chery составляла 3%.

— Появление китайских автомобилей с пробегом среди самых популярных связано с тем, что автомобили из Китая сегодня занимают прочную долю на рынке новых машин, следовательно, и парк авто с пробегом из Поднебесной постепенно пополняется, — подчеркнул эксперт Pango Cars.