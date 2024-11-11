Названы наиболее востребованные у россиян китайские авто с пробегом

Среди подержанных транспортных средств всех «поднебесных» брендов, которые продаются в РФ, наибольшим спросом пользуются б/у авто марки Chery. У этой компании чуть больше половины от общего объема реализации — 51%. С большим отрывом вторую и третью строчку заняли Haval и Geely, у которых по 12 и 13% соответственно. Далее в списке расположились Exeed (6%) и Omoda (4%). По сравнению с октябрем прошлого года, в 2024-м за второй месяц осени россияне купили в два раза больше китайских машин с пробегом.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказали эксперты компании Pango Cars. Согласно их данным, доля «китайцев» пробегом, купленных россиянами за 1,5-2 млн. рублей в октябре 2024-го, составила больше трети — 36%. Пятая часть россиян или 22%, приобрела подержанных «китайцев» за 2-2,5 млн. рублей. Еще 18% отдали предпочтение машинам дешевле миллиона. Выяснилось, что личный транспорт дороже 2,5 млн. выбрали 13% жителей нашей страны. Еще 10% отдали предпочтение машинам на вторичке за 1-1,5 млн.

Эксперты уточнили, что россияне стали больше интересоваться подержанными «китайцами» из-за дефицита иномарок с более привычными шильдиками. Прогнозируется, что спрос на уже побегавшие ТС родом из КНР вырастет еще больше. При этом наши соотечественники чаще всего предпочитают брать «поднебесные» авто младше 5 лет, поскольку для них важно наличие действующей гарантии.