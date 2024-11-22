Друзья на веки: почему некоторые китайские машины невозможно продать

Китайский автомобиль сегодня в России практически не имеет аналогов, и это истинная правда: аналогов действительно нет, поскольку санкции, а отечественный автопром невероятно запаздывает с предложением, не забывая при этом опережать с ценами. Впрочем, вышесказанное актуально для рынка новых автомобилей, тогда как на «вторичке» ситуация обратная: «китайцы» еще не слишком актуальны (не более 7%), чему есть, по заявлению экспертов, весьма серьезные причины. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Купить машину из Поднебесной сегодня не проблема — плати и езжай. Однако мало кто из счастливых новоявленных обладателей новой иномарки, выезжая за ворота дилерского центра, думает о завтрашнем дне. Новая же, век ездить будем

Впрочем, век бывает и кратким: доски объявлений щедры на самые разные предложения о продаже" поднебесных" машин: и совсем новых, буквально до 10 000 км пробега, и уже «обкатанных», и совсем старых. Быстро такие объявления почему-то не уходят. Не хотят соотечественники побегавших «китайцев» или на «вторичной арене» пока есть и более привлекательные предложения?

Одной из важных причин «застоя» таких машин и сложности их продажи были и остаются проблемы с запчастями: если на автомобиле есть визуальные повреждения, то выгодно его реализовать сложно. Уже все узнали, что найти «кузовню» и разного рода «рассыпуху», вроде клипс и прочих кронштейнов, непросто и недешево. Но это касается новых, начиная с 2022 года, китайских машин. А уж со старыми-то, прошлых поколений, наверняка всего в избытке? Да и стоить должно — три копейки в базарный день! Оказывается, все совсем не так радужно.

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— Среди китайских автомобилей самым неликвидным и трудным в содержании считается Geely Emgrand. Эта модель часто сталкивается с проблемами качества сборки и надежности. Например, тут часто возникают проблемы с трансмиссией и системой охлаждения, что может привести к дорогостоящему ремонту, — говорит автомобильный эксперт Александр Коротков. — Запчасти для Geely труднодоступны, особенно для старых моделей, а их стоимость иногда оказывается выше ожидаемой для бюджетного автомобиля.

Например, замена сцепления выходит в 20-25 тысяч рублей, что является значительной суммой для автомобиля данного класса. Низкий уровень сервиса и отсутствие квалифицированных специалистов также затрудняют обслуживание", — констатиует специалист.

А Павел Филимонов, начальник автоколонны транспортной компании «Семья», вспомнил про некогда флагман и лидер всего китайского автомобильного сегмента в России, а сегодня — просто всеми забытый бренд Lifan, еще совсем недавно продававший более половины всех китайских машин в России.

По его оценкам, самый неликвидный китайский автомобиль — Lifan X60. Выглядит симпатично, но ресурс двигателя 1.8 — всего 100-150 тыс. км. КП ломается на пробегах от 50 000, а запчасти — либо дорогие, либо ждать долго. Электрика сделана «на авось» и живет до первой влажной погоды", делится своим опытом эксперт. С какими сложностями сегодня может столкнуться владелец Lifan в поиске кузовных деталей — сложно даже представить, но это испытание не для слабонервных: они ведь и гниют за считанные мгновения.