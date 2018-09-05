ТОП-5 трехлетних китайских легковушек по цене до 350 000 рублей

Geely Emgrand EC7 (₽250 000)

В Подмосковье продается трехлетний хетчбэк Geely Emgrand EC7 с пробегом 132 000 километров. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 98 л. с. За 250 000 рублей предлагается машина, не требующая ремонта, с оригиналом ПТС, где указан один владелец.

Причем это не самая «голая» комплектация, поскольку среди прочего оборудования здесь в наличии кондиционер, задний парктроник и электрические стеклоподъемники. На официальном рынке Emgrand 7 доступен в ценовом диапазоне от 649 000 до 799 000 рублей.