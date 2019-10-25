Как не наделать в штаны за рулем в центре Москвы

Во-первых, в Москве не так просто найти свободное место, чтобы поставить машину, во-вторых оно обойдется от 40 до 380 рублей в зависимости от зоны парковки. Пяти минут, которые отводятся на оплату, вряд ли хватит, чтобы успеть в незнакомом месте найти туалет и сделать все необходимое.
5000 рублей
Если вы все-таки попробуете и не уложитесь, то с вас могут содрать штраф в 5000 рублей. Такова будет цена за санитарную остановку без оплаты за платный паркинг.
6000 рублей
Чего греха таить: бывает, что организм категорически и бесповоротно не готов на компромиссы и совсем отказывается ждать. В таких случаях многие готовы бросить машину, где попало и опорожниться у ближайшей стены либо под первым деревом в парке, невзирая на нормы приличия и присутствие окружающих. При таком раскладе можно легко нарваться на штраф за арушение правил остановки или стоянки транспортных средств в размере 3000 рублей. А уж если займете место, отведенное под парковку авто для инвалидов, то расстаться придется с 5000 рублей (12.19 КоАП). Кроме того, держите штраф за мелкое хулиганство — от 500 до 1000 рублей (20.1 КоАП).
Получается, что максимальна цена вопроса с учетом всех санкций может составить 6000 рублей. Богато жить не запретишь.
580 рублей
Если вас приспичит в самом центре Москвы, неподалеку от ГУМа, то есть шанс честно и без штрафов справить нужду всего за 580 рублей. Для этого надо умудриться бросить машину где-нибудь на Ильинке за 380 «деревянных» в час, и забежать на первый этаж ГУМа, чтобы отвести душу по полной программе в так называемом «Историческом туалете».
Только за вход с вас возьмут 200 рублей, поскольку это самая дорогая уборная в столице, а не исключено, что и во всей России. Шикарно оформленные помещения вмещают восемь кабин в женском и пять кабин в мужском отделениях. Кстати, там еще можно принять душ за 1000 рублей.
90 — 430 рублей и выше
Если же вас прихватило вдали от ГУМа, и организм готов терпеть соблюдение правил парковки, а ваше чувство стыда все-таки сильнее физиологии, вам остается только надеяться, что в зоне досягаемости расположен бесплатный общественный туалет. Если не повезет, то придется заплатить еще 50 рублей — это средняя цена по Москве за подобные услуги. Итого, минимальные затраты составят 90 рублей (40 за парковку плюс 50 за туалет), а максимальные — 430 рублей (380 плюс 50).
Но так как платные туалеты встречаются в столице далеко не на каждом шагу, можно использовать другой вариант — зайти в кафе, заказать по негласному правилу чай или кофе и воспользоваться местным туалетом. Средняя цена за чай в московском заведении составляет примерно 100 — 150 рублей, и тогда именно эту сумму надо добавить к стоимости парковки.
250 рублей
Если речь идет о малой нужде, то гарантированный способ стопроцентно обезопасить себя в такой ситуации обойдется минимум в 250 рублей. Ровно с этой суммы стартует стоимость мобильного персонального биотуалета в виде пластикового пакета, наполненного абсорбентом. Столько же стоит портативный писсуар для путешествий в виде небольшого контейнера. Подобные аксессуары предназначаются как для мужчин, так и для женщин.
Бесплатно
Самый верный бесплатный способ для водителя «сходить до ветра» — это припарковаться на стоянке сетевого кафе быстрого питания, АЗС, автоймоки и спокойно воспользоваться местным туалетом. Преимущество очевидно — чтобы это сделать, в таких заведениях необязательно что-то заказывать. Аналогичную схему можно использовать в торговых центрах и больших супермаркетах — везде, где имеется бесплатная парковка и бесплатная уборная.