Как не наделать в штаны за рулем в центре Москвы

Во-первых, в Москве не так просто найти свободное место, чтобы поставить машину, во-вторых оно обойдется от 40 до 380 рублей в зависимости от зоны парковки. Пяти минут, которые отводятся на оплату, вряд ли хватит, чтобы успеть в незнакомом месте найти туалет и сделать все необходимое.

5000 рублей

Если вы все-таки попробуете и не уложитесь, то с вас могут содрать штраф в 5000 рублей. Такова будет цена за санитарную остановку без оплаты за платный паркинг.

6000 рублей

Чего греха таить: бывает, что организм категорически и бесповоротно не готов на компромиссы и совсем отказывается ждать. В таких случаях многие готовы бросить машину, где попало и опорожниться у ближайшей стены либо под первым деревом в парке, невзирая на нормы приличия и присутствие окружающих. При таком раскладе можно легко нарваться на штраф за арушение правил остановки или стоянки транспортных средств в размере 3000 рублей. А уж если займете место, отведенное под парковку авто для инвалидов, то расстаться придется с 5000 рублей (12.19 КоАП). Кроме того, держите штраф за мелкое хулиганство — от 500 до 1000 рублей (20.1 КоАП).

Получается, что максимальна цена вопроса с учетом всех санкций может составить 6000 рублей. Богато жить не запретишь.