Открылся для движения реконструированный участок «малой бетонки» от Можайского до Новорижского шоссе

Официально открыто движение по участку дороги А107 между Новорижским (М9) и Можайским (М1) шоссе. После реконструкции трасса превратилась из двухполосной магистрали в четырехполосную, оборудованную металлическими отбойниками по осевой линии и краям проезжей части. Работы на участке тянулась несколько лет.

Формально обновленная дорога входит в состав ЦКАД — новой платной кольцевой трассы вокруг столицы. Однако, в отличии от остальных отрезков строящейся магистрали, этот ее кусок будет бесплатным. Напомним, что ЦКАД возводится с 2014 года. Общий бюджет проекта — более 300 млрд. руб. Ее протяженность — 330 км. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию около 200 из них.

Ожидается, что стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за 1 км. Для сравнения скажем, что средняя стоимость проезда по платной трассе М4 «Дон» легковушки составляет около 1,5 рубля за километр, а по платной М11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке от МКАД до подмосковного Солнечногорска — примерно 10 рублей за километр.