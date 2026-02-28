В Ростове-на-Дону угонщик не справился с управлением и попал в ДТП

«Отошел на пять минут»: в Ростовской области угнали «Газель» с ключами в замке

В Аксайском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля «Газель» по горячим следам. С заявлением о пропаже транспортного средства в Отдел МВД России по Аксайскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал машину около магазина и буквально на несколько минут отошел за покупками, оставив ключ в замке зажигания. Когда через 10 минут он вернулся, автомобиля на месте уже не было.

Как сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области, благодаря слаженной работе нарядов ДПС и оперативных сотрудников полиции местонахождение «Газели» было установлено в кратчайшие сроки. Выяснилось, что злоумышленник, завладев транспортным средством, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие в городе Ростове-на-Дону. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Водитель, пытавшийся скрыться с места ДТП, был задержан прибывшим экипажем полиции и доставлен в территориальный отдел. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает водителям о необходимости быть бдительными и не оставлять ключи в замке зажигания, даже если вы отлучаетесь «всего на минуту». Такая беспечность может привести к серьезным последствиям, как для владельца автомобиля, так и для окружающих.