В Нижегородской области в лобовом столкновении погибли два водителя

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 42-м километре автодороги «Кстово — Дальнее Константиново».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области, 55-летний водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой иномаркой под управлением 61-летнего мужчины. В результате лобового удара оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.

Женщина-пассажир 55 лет, находившаяся в одном из автомобилей, с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Врачи оказали ей необходимую помощь.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, включая возможные факторы, которые могли привести к выезду на встречную полосу.