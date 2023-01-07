Штрафы, аварии, жены: почему россияне продолжают водить в нетрезвом виде

По данным ГИБДД, за период с января по ноябрь 2022 года на российских дорогах случилось 10 285 «пьяных» аварий. Водители, рискнувшие сесть за руль подшофе, покалечили 13 290 человек, еще 2810 — убили. И хотя количество ДТП, спровоцированных нетрезвыми шоферами, на 15% к итогам аналогичного периода 2021-го снизилось, эти цифры все равно наводят ужас. Но, похоже, не на всех.
Почему же так происходит? Где инстинкт самосохранения и социальная ответственность? Понятно, что алкоголь притупляет все то разумное, что делает нас сознательными людьми. Но как именно это работает, как спиртное «подбивает» нас на неоправданный риск — в том числе на вождение в нетрезвом виде? Давайте разбираться.
ПЬЯНЫЙ ВОЛК
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил клинический психолог и психотерапевт Евгений Гиберт, физическое состояние выпившего человека схоже с состоянием человека, попавшего в опасную ситуацию: уровень адреналина повышается, сосуды расширяются, пульс учащается. Организм, введенный в заблуждение алкоголем, посылает мозгу ложные сигналы: «нужно быстро действовать, иначе смерть». Отсюда и опасные ситуации — необдуманные, смелые и безрассудные поступки.
При этом состояние алкогольного и наркотического опьянения сложно градировать в дозах. Для одних 200 граммов — уже предел, когда их организм «отключается», для других и бутылка водки — лишь опохмелиться. А наиболее опасным и коварным считается состояние легкого опьянения. Именно в этот период принявших на грудь тянет доказывать себе и окружающим иллюзорную успешность и удаль. В частности, за рулем.
Когда водитель «чуть-чуть» выпил и выехал на дорогу, он воспринимает окружающий мир иначе. Ему кажется, что он ведет автомобиль уверенно: ловко маневрирует, внимательно отслеживает происходящее, имеет полный контроль над ситуацией. Однако на деле его реакция под воздействием алкоголя сильно заторможена, а «картинка» искажена — из-за этого и возникают ДТП.
— Наглядно этот момент обыгран в фильме «Волк с Уолл-стрит», когда главный герой садится за руль в состоянии наркотического опьянения. Ему кажется — и в фильме это показано — что он аккуратно и без проблем доезжает до дома, но, протрезвев, обнаруживает разбитый авто, и мы во флешбэке видим, как все было на самом деле, — приводит пример Леонид Варламов, председатель правления организации «Общее дело», член Общественного совета при ГУРБ Московской области.
ОТУЧИ МЕНЯ
Так как же эту проблему с учетом вышесказанного решить? Психолог Ирина Медведь считает, что отучить водителя от «пьяных» вояжей на собственном авто может только осознанная трезвость как личная ценность. То есть определение для себя строгих «алкогольных» границ, принятие ответственности за ясность ума и, разумеется, самоконтроль. Но фактически выбор невелик: либо не пить совсем, либо спиртное обойдет все запреты психики, и человек «натворит чудес».
Дело в том, что алкоголь выпускает наружу тайные желания, дает ощущение свободы, всемогущества, безграничных возможностей. Вероятные последствия пугают трезвых, а пьяные — супергерои. Им не страшна ни смерть, ни лишение «прав», ни тюрьма. Они боятся только одного — «опоздать на спасение мира от зла». Именно поэтому крайне важна пропаганда трезвого образа жизни. И не помешали бы какие-либо бонусы для тех, кто его «исповедует».
Того же мнения придерживается председатель правления организации «Общее дело» Леонид Варламов. Он вспоминает, что в момент, когда в России в 2010 году снизили допустимое количество промилле в организме водителей до нуля (в 2012-м вернулись к 0,3 промилле), это вызвало широкий общественный резонанс. А значит, россияне в принципе считают позволительным садиться за руль подшофе.
Закон с «нулевыми» промилле, по мнению г-на Варламова, был хорошим ограничителем для большинства. Другой вопрос, что найти устрашающий рычаг на всех и каждого невозможно, поскольку страх перед наказанием действует ровно до наступления алкогольного опьянения, которое, как уже было сказано, блокирует все страхи. Так что проблему нужно решать системно — популяризировать здоровый образ жизни в массовом сознании, для чего следует повышать общее благосостояние граждан.
А вот клинический психолог Евгений Гиберт считает правильным и эффективным инструментом конфискацию автомобиля. Особенности психики и менталитета русского человека таковы, что потерять «права» он не боится — сесть за руль все равно сможет. И совсем другое дело — лишиться собственности, любимой машины, которая для многих больше, чем просто средство передвижения. Эта опасность, по мнению нашего собеседника, заставит задуматься.
ЖЕНА — НЕ ПОМЕХА
Между тем, чтобы выяснить, что реально останавливает водителей от «рулежки» подшофе, портал «АвтоВзгляд» провел собственный социальный опрос, в котором приняли участие без малого 2000 человек. Оказалось, что больше всего наших читателей пугает риск попасть в аварию — за этот вариант проголосовали 25% респондентов. Среди других наиболее популярных факторов — страх сбить человека или лишиться «прав» (по 22%).
Солидный штраф наших сограждан особо не волнует — этому варианту отдали голос всего 2% опрошенных. Еще 2% принявших участие в голосовании, может, и водили бы «навеселе», но им — в силу особенностей организма — тяжело в состоянии алкогольного опьянения добраться даже до кровати. Строгую жену почти никто не боится (всего 1%). А 7% (или 144 человека) не страшатся вообще ничего и честно признаются, что периодически садятся нетрезвыми за руль.
НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО
Остается лишь напомнить, что в соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ за «пьяное» вождение гражданин рискует получить штраф в размере 30 000 рублей и лишиться «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. То же касается и тех, кто не рулит сам, но передает штурвал «косому» собутыльнику. А тем, кто совершает «хмельное» правонарушение повторно, грозит еще и конфискация авто — норма вступила в силу недавно, в 2022 году, но уже практикуется.
Кроме того, при отягощающих обстоятельствах к нетрезвому водителю могут применить и уголовное наказание, о чем говорится в статье 264.1 УК РФ. А это — и штраф до 500 000 рублей, и лишение права занимать определенные должности, и принудительные работы. А в том случае, если кто-то серьезно пострадает или погибнет — и путевка за решетку. Бонусом же к сломанной жизни пойдет тяжелейшее чувство вины. Как ни крути, так себе перспективы.