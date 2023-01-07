Штрафы, аварии, жены: почему россияне продолжают водить в нетрезвом виде

По данным ГИБДД, за период с января по ноябрь 2022 года на российских дорогах случилось 10 285 «пьяных» аварий. Водители, рискнувшие сесть за руль подшофе, покалечили 13 290 человек, еще 2810 — убили. И хотя количество ДТП, спровоцированных нетрезвыми шоферами, на 15% к итогам аналогичного периода 2021-го снизилось, эти цифры все равно наводят ужас. Но, похоже, не на всех.

Почему же так происходит? Где инстинкт самосохранения и социальная ответственность? Понятно, что алкоголь притупляет все то разумное, что делает нас сознательными людьми. Но как именно это работает, как спиртное «подбивает» нас на неоправданный риск — в том числе на вождение в нетрезвом виде? Давайте разбираться.

ПЬЯНЫЙ ВОЛК

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил клинический психолог и психотерапевт Евгений Гиберт, физическое состояние выпившего человека схоже с состоянием человека, попавшего в опасную ситуацию: уровень адреналина повышается, сосуды расширяются, пульс учащается. Организм, введенный в заблуждение алкоголем, посылает мозгу ложные сигналы: «нужно быстро действовать, иначе смерть». Отсюда и опасные ситуации — необдуманные, смелые и безрассудные поступки.