Пять новых штрафов, которые ждут водителей в 2023 году

Среди самых свежих «штрафных» новелл, о которых стало известно под самый занавес прошедшего 2022 года, следует упомянуть поправку в КоАП от МВД. Она касается статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Верховный суд внезапно выяснил, что в ней никак не урегулирован вопрос управления автомобилем водителем, принимающим лекарственные препараты. Полиция предложила тупо дополнить статью запретом на употребление водителем не только алкоголя и наркотиков, но и лекарственных средств, ухудшающих внимание и реакцию. При этом в поправке ничего не говорится о допустимой концентрации этой «химии» в крови водителя. Из-за чего вскоре можно будет лишиться «прав» даже в случае, когда после приема таблетки прошло несколько дней, — за одни лишь следы лекарства в крови.
Поправки в Правила дорожного движения, которые вступят в силу уже в начале весны, приведут, по сути, к появлению штрафов за ранее ненаказуемые действия автомобилиста. В новую редакцию ПДД вписали обязанность водителя перед выездом на дорогу уступать едущему по ней человеку на электросамокате или ином средстве индивидуальной мобильности. Это означает, что за нарушение этого требования шофера можно оштрафовать по статье 12.14 КоАП на 500 рублей.
Кроме того, новые ПДД запретили стоянку-остановку автомобилей на «островках безопасности» и направляющей разметке. Теперь за это будет полагаться штраф — как за любую другую парковку в неположенном месте по статье 12.19 КоАП.
Вполне вероятно, что в будущем году вырастет штраф за езду без полиса ОСАГО. С такой инициативой выступил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. За управление машиной без оформленной страховки сейчас положен штраф в 800 рублей. Страховщики требуют увеличить его до 5000 рублей.
А Мосгордума хочет распространить очередной карательный «столичный опыт» на всю страну. Она предложила Госдуме на законодательном уровне разрешить региональным властям вводить на своей территории штрафы для водителей за нарушение тишины. Причем определение размера взыскания, по мнению авторов инициативы, следует отдать на откуп местным госадминистраторам. Столичные законодатели, например, считают, что «базовый» размер штрафа за езду на машине с «тюнингованным выхлопом» должен равняться 5000 рублей. И чем мощнее авто, тем «круглее» должна быть сумма взыскания с нарушителя.