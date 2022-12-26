Пять новых штрафов, которые ждут водителей в 2023 году

Среди самых свежих «штрафных» новелл, о которых стало известно под самый занавес прошедшего 2022 года, следует упомянуть поправку в КоАП от МВД. Она касается статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Верховный суд внезапно выяснил, что в ней никак не урегулирован вопрос управления автомобилем водителем, принимающим лекарственные препараты. Полиция предложила тупо дополнить статью запретом на употребление водителем не только алкоголя и наркотиков, но и лекарственных средств, ухудшающих внимание и реакцию. При этом в поправке ничего не говорится о допустимой концентрации этой «химии» в крови водителя. Из-за чего вскоре можно будет лишиться «прав» даже в случае, когда после приема таблетки прошло несколько дней, — за одни лишь следы лекарства в крови.

Поправки в Правила дорожного движения, которые вступят в силу уже в начале весны, приведут, по сути, к появлению штрафов за ранее ненаказуемые действия автомобилиста. В новую редакцию ПДД вписали обязанность водителя перед выездом на дорогу уступать едущему по ней человеку на электросамокате или ином средстве индивидуальной мобильности. Это означает, что за нарушение этого требования шофера можно оштрафовать по статье 12.14 КоАП на 500 рублей.