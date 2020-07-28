Система «Карантин»: когда камеры начнут штрафовать водителей за езду без ОСАГО

Программное обеспечение для оперативной проверки пропусков, необходимых для передвижения на авто в период действия ограничительных мер, выпустили в начале мая. Приложение, получившее название «Карантин», загрузили в планшеты инспекторов ГИБДД: оно подключалось к камерам, вычисляло нарушителей без «билета» и оповещало сотрудников придорожной полиции об их приближении к импровизированному посту.

Система «Карантин» обошлась властям в общей сложности в 27 млн рублей. Эти деньги ушли на разработку самого приложения, настройку так называемых нейронных сетей и закупку недостающих планшетов для сотрудников. Предполагалось, что система позволит избежать многокилометровых пробок на въездах в город, спровоцированных «ручной» проверкой пропусков. Сработало — заторы рассосались.

И хотя искусственный интеллект нередко промахивался, ошибочно «вылавливая» из потока законопослушных водителей, эксперимент признали удачным. Причем настолько, что функционал системы расширили, настроив ее «радары» на «поимку» автомобилей без полисов ОСАГО.