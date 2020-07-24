Лишат ли водительских «прав» за управление мотоблоком или лошадью в пьяном виде

В ПДД, коим обязан следовать каждый водитель, выезжающий на дорогу общего пользования, прописаны далеко не все ныне существующие транспортные средства. Так, к примеру, вы не отыщете в своде законов для моторизованных граждан упоминания о мотоблоках, электросамокатах, сегвеях, лошадях и прочей явно не автомобильной технике. Однако несмотря на это, несколько «счастливчиков» уже лишилось своих водительских «прав», прокатившись на «альтернативном» транспорте подшофе.
— В ряде случаев маленькие трактора, электросамокаты и иные прямо не указанные в ПДД транспортные средства в зависимости от своих технических характеристик могут относиться к транспортным средствам, вождение которых в состоянии опьянения образует состав административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию Иван Спиридонов, юрист Бюро адвокатов «Де-юре».
Возьмем, к примеру, электросамокат. Если он укомплектован моторчиком мощностью более 0,25 кВт, то его можно приравнять к мопедам, на которые, в свою очередь, требуется водительское удостоверение с открытой категорией «М». Более динамичные самокаты с электроприводом, развивающие до 50 км/ч, в иных случаях классифицируются, как мотоциклы. А это, опять же, «права», только с категорией «А».
По словам нашего эксперта, такой подход уже нашел отражение в правоприменительной практике. В ноябре 2019 года Мосгорсуд признал законным лишение водительских «прав» гражданина, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования. Героя этой истории сотрудники ГИБДД «поймали» на электросамокате, который в дальнейшем был квалифицирован нижестоящими инстанциями как мопед.
Что же до других механических транспортных средств, то и они в зависимости от мощности двигателей и максимальной скорости могут быть отнесены к разряду тех, на которых нельзя, согласно ПДД, передвигаться «под градусом».
«И что, мотоблок тоже?» — спросите вы. Да, и даже более того: истории известны случаи, когда автомобилиста пересаживали на общественный транспорт за «пьяную» езду на мини-тракторе.
Не верите? Пожалуйста — вот Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.02.2020 № 16—430/2020. Водителя мотоблока привлекли к административной ответственности, поскольку технические характеристики его транспортного средства соответствовали параметрам самоходных машин. Кто бы мог подумать!
— Стоит отметить, что вопрос квалификации электросамокатов и мотоблоков, несмотря на принятые единичные судебные решения, все же остается коллизионным, — продолжает юрист.
Дабы устранить этот правовой пробел, московский ЦОДД уже подготовил предложение по внесению изменений в ПДД. Ведомство требует выделить самокаты, сегвеи и прочие новомодные транспортные средства в отдельную категорию транспортных средств. А потому не исключено, что в обозримом будущем, если поправки будут приняты, абсурдных «лишений» станет в разы больше.
Тем же, кто не прочь иной раз навеселе оседлать лошадь, страуса, осла, верблюда или иное другое животное, переживать пока не о чем. Погонщиков действующее законодательство водителями не считает — они несут ответственность по 12-й, «автомобильной» главе ПДД наравне с пешеходами.