Лишат ли водительских «прав» за управление мотоблоком или лошадью в пьяном виде

В ПДД, коим обязан следовать каждый водитель, выезжающий на дорогу общего пользования, прописаны далеко не все ныне существующие транспортные средства. Так, к примеру, вы не отыщете в своде законов для моторизованных граждан упоминания о мотоблоках, электросамокатах, сегвеях, лошадях и прочей явно не автомобильной технике. Однако несмотря на это, несколько «счастливчиков» уже лишилось своих водительских «прав», прокатившись на «альтернативном» транспорте подшофе.

— В ряде случаев маленькие трактора, электросамокаты и иные прямо не указанные в ПДД транспортные средства в зависимости от своих технических характеристик могут относиться к транспортным средствам, вождение которых в состоянии опьянения образует состав административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию Иван Спиридонов, юрист Бюро адвокатов «Де-юре».