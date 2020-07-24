Лишат ли водительских «прав» за управление мотоблоком или лошадью в пьяном виде

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Представьте ситуацию: вы, пропустив несколько кружек пенного на веранде своего загородного дома, решили немножко позабавиться. И выпросили у соседа, типично деревенского мужичка, на короткий тест-драйв до ближайшего магазина мотоблок. Но стоило выехать на дорогу, как на горизонте появились сотрудники ГИБДД, которые, вдохнув ваши пары, быстренько состряпали «лишенческий» протокол. На первый взгляд, ситуация абсурдна, однако она вполне реальна.

В ПДД, коим обязан следовать каждый водитель, выезжающий на дорогу общего пользования, прописаны далеко не все ныне существующие транспортные средства. Так, к примеру, вы не отыщете в своде законов для моторизованных граждан упоминания о мотоблоках, электросамокатах, сегвеях, лошадях и прочей явно не автомобильной технике. Однако несмотря на это, несколько «счастливчиков» уже лишилось своих водительских «прав», прокатившись на «альтернативном» транспорте подшофе.

— В ряде случаев маленькие трактора, электросамокаты и иные прямо не указанные в ПДД транспортные средства в зависимости от своих технических характеристик могут относиться к транспортным средствам, вождение которых в состоянии опьянения образует состав административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию Иван Спиридонов, юрист Бюро адвокатов «Де-юре».

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Возьмем, к примеру, электросамокат. Если он укомплектован моторчиком мощностью более 0,25 кВт, то его можно приравнять к мопедам, на которые, в свою очередь, требуется водительское удостоверение с открытой категорией «М». Более динамичные самокаты с электроприводом, развивающие до 50 км/ч, в иных случаях классифицируются, как мотоциклы. А это, опять же, «права», только с категорией «А».

По словам нашего эксперта, такой подход уже нашел отражение в правоприменительной практике. В ноябре 2019 года Мосгорсуд признал законным лишение водительских «прав» гражданина, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования. Героя этой истории сотрудники ГИБДД «поймали» на электросамокате, который в дальнейшем был квалифицирован нижестоящими инстанциями как мопед.

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Что же до других механических транспортных средств, то и они в зависимости от мощности двигателей и максимальной скорости могут быть отнесены к разряду тех, на которых нельзя, согласно ПДД, передвигаться «под градусом».

«И что, мотоблок тоже?» — спросите вы. Да, и даже более того: истории известны случаи, когда автомобилиста пересаживали на общественный транспорт за «пьяную» езду на мини-тракторе.

Не верите? Пожалуйста — вот Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.02.2020 № 16—430/2020. Водителя мотоблока привлекли к административной ответственности, поскольку технические характеристики его транспортного средства соответствовали параметрам самоходных машин. Кто бы мог подумать!

Фото: people.com

— Стоит отметить, что вопрос квалификации электросамокатов и мотоблоков, несмотря на принятые единичные судебные решения, все же остается коллизионным, — продолжает юрист.

Дабы устранить этот правовой пробел, московский ЦОДД уже подготовил предложение по внесению изменений в ПДД. Ведомство требует выделить самокаты, сегвеи и прочие новомодные транспортные средства в отдельную категорию транспортных средств. А потому не исключено, что в обозримом будущем, если поправки будут приняты, абсурдных «лишений» станет в разы больше.

Тем же, кто не прочь иной раз навеселе оседлать лошадь, страуса, осла, верблюда или иное другое животное, переживать пока не о чем. Погонщиков действующее законодательство водителями не считает — они несут ответственность по 12-й, «автомобильной» главе ПДД наравне с пешеходами.

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24 июля 2020
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