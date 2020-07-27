За незаконно проведенный техосмотр теперь могут посадить

Изменения в Уголовном кодексе, касающийся сферы оформления ТО, внесены в статью 171 — «Незаконное предпринимательство».Теперь она формулируется следующим образом: «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода».

Наказания по ней — штраф вплоть до 300 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо до полугода ареста. В случае, когда будет доказано, что незаконная деятельность совершалась преступной группой или с доходом в особо крупном размере, наказание может составить до 5 лет заключения.