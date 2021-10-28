Обязательные процедуры обслуживания автомобильных замков и уплотнителей дверей перед зимой

В народе считается, что самым тяжелым для «железного коня» временем является зима: мол, в это время низкие температуры, прогрев на холодную и все остальные беды снежного плена. Доля истины в этом высказывании есть, но только лишь доля. Ведь действительность такова, что тяжелее всего автомобили переживают именно переходные периоды, когда температура скачет, будто заведенная, вокруг нуля, бесконечно производя конденсат, который в свою очередь то замерзает, то вновь оттаивает. Чехарда погодного «веселья» сказывается на всех элементах и агрегатах: от кузова до резиновых уплотнителей.
И есть только один человек, который обязан решить вызванную этой чехардой дилемму: бороться за свою собственность или просто заменить весной. Как вы уже догадались — это автовладелец.
Впрочем, дело не только в ускоренном износе. Страдает еще и комфорт эксплуатации: замерзнет дверной замок — это полбеды, но что делать, когда на горящей лампе замерз лючок бензобака? А как насчет запуска с бустера, когда «остывший» аккумулятор стоит под капотом, который в свою очередь примерз и не открывается? Тут уже никакие нервные клетки не выживут. А ларчик-то просто открывается: обработай по осени все «болевые точки» смазкой, да бед не знай.
Тяжело переживают переходные периоды не только замки и петли, но и все без исключения резинки: минимальная трещина может превратиться в самую настоящую «рваную рану», если туда попадет вода, а потом замерзнет. Резкий рывок дверью, и уплотнитель слетает, попутно превращаясь в тряпку. Знакомо? Конечно, знакомо, мы ж все отсюда родом. Поэтому и дверные уплотнители, и резинки багажника и капота, которые стоят, заметим, немало, нужно ежегодно обрабатывать смазкой пока стоит теплая погода.
С проблемой вроде определились, дело за малым — найти пути решения. Тут все просто: и в том, и в другом случае поможет силиконовая смазка, например, от Astrohim. Она создает на покрываемой поверхности водоотталкивающий защитный слой, не позволяя воде творить разрушение. Она целиком и полностью состоит из полимеров и не содержит в составе минеральных масел, которые приводят к разбуханию и усадке резинок. Сама же силиконовая смазка, а точнее образуемая ею пленка, устойчива к перепадам температур, переживет не только слякоть, но и многочисленные мойки.
Проще говоря, одного нанесения «Астрохимовской» силиконовой смазки хватит на всю зиму, каждый раз после мойки снова обрабатывать не потребуется.
Смазка легко наносится из аэрозоля и равномерно распределяется по поверхности. Тонкая трубка в комплекте значительно упрощает обработку замков.
Вот, собственно, и все премудрости.