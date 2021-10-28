Обязательные процедуры обслуживания автомобильных замков и уплотнителей дверей перед зимой

В народе считается, что самым тяжелым для «железного коня» временем является зима: мол, в это время низкие температуры, прогрев на холодную и все остальные беды снежного плена. Доля истины в этом высказывании есть, но только лишь доля. Ведь действительность такова, что тяжелее всего автомобили переживают именно переходные периоды, когда температура скачет, будто заведенная, вокруг нуля, бесконечно производя конденсат, который в свою очередь то замерзает, то вновь оттаивает. Чехарда погодного «веселья» сказывается на всех элементах и агрегатах: от кузова до резиновых уплотнителей.

И есть только один человек, который обязан решить вызванную этой чехардой дилемму: бороться за свою собственность или просто заменить весной. Как вы уже догадались — это автовладелец.