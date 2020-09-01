Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия

«Бэушки» с запретом на регистрационные действия встречаются на вторичном рынке нередко. Как правило, об их «темном» настоящем потенциальные покупатели узнают в процессе проверки машины по базам или же от самих продавцов. Впрочем, случается и такое, что неприятные новости счастливому автовладельцу сообщают сотрудники ГИБДД, отказывающиеся переоформлять автомобиль.

Запрет — это не арест, а потому эксплуатация машины с ограничениями регистрационных действий законом допускается. Да, их нельзя передавать в собственность иным лицам — отчуждать, если говорить юридическим языком. Однако автовладельцев, которым срочно нужны деньги, это не останавливает. А что — штрафа за перепродажу «ограниченного» авто сегодня нет. Да и покупатели всегда найдутся— особенно, если предложить хорошую скидку.