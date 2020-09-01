Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия

«Бэушки» с запретом на регистрационные действия встречаются на вторичном рынке нередко. Как правило, об их «темном» настоящем потенциальные покупатели узнают в процессе проверки машины по базам или же от самих продавцов. Впрочем, случается и такое, что неприятные новости счастливому автовладельцу сообщают сотрудники ГИБДД, отказывающиеся переоформлять автомобиль.
Запрет — это не арест, а потому эксплуатация машины с ограничениями регистрационных действий законом допускается. Да, их нельзя передавать в собственность иным лицам — отчуждать, если говорить юридическим языком. Однако автовладельцев, которым срочно нужны деньги, это не останавливает. А что — штрафа за перепродажу «ограниченного» авто сегодня нет. Да и покупатели всегда найдутся— особенно, если предложить хорошую скидку.
Запрет на регистрационные действия сбивает стоимость подержанного автомобиля примерно на 20—30% — трудно устоять перед таким предложением, согласитесь. Но не нужно терять голову, представляя, как потратите сэкономленные деньги на долгожданный семейный отпуск или частичное погашение ипотеки. Проблем с такой машиной потом не оберетесь. И пожалуй, самое неприятное, что может случиться — если авто в один ужасный день у вас попросту заберут.
Не исключено, что пока вы будете наслаждаться своим (а формально — все-таки не своим) автомобилем, судебные приставы, преследующие бывшего владельца-должника, инициируют процесс взыскания на имущество и объявят машину в розыск. Первые же сотрудники ГИБДД, которые проверят «чистоту» авто, немедленно отправят его на спецстоянку, а вас пересадят на общественный транспорт.
Следующий шаг — суд расторгнет подписанный вами и прежним владельцем договор купли-продажи на том основании, что автомобиль реализован незаконно. Вероятнее всего, горе-продавца таки обяжут вернуть вам средства. Но можете себе представить, сколько седых волос появится на вашей голове, пока тот соберет нужную сумму. Очевидно, что если дело дошло до взыскания на имущество, у собственника имеются проблемы серьезнее.
Однако это не единственная неприятность, которая может настигнуть «недовладельца» машины с запретом на регистрационные действия. Даже незначительная авария, оставившая «отпечаток» в виде еле заметной царапины на бампере, обернется нервотрепкой. Приобрести полис ОСАГО на «ограниченный» автомобиль — не проблема, ведь «автогражданку» продают не только собственникам. Другое дело — получить потом компенсацию.
Как известно, страховщики возмещают ущерб по ОСАГО владельцу. Но кого они признают таковым в случае ДТП — вас с договором купли-продажи или бывшего-нынешнего хозяина, на которого автомобиль зарегистрирован — большой вопрос. А зная о таком, как «охотно» страховые компании в принципе выплачивают компенсации, можно с уверенностью предположить, что денег не увидит никто: сошлются на расхождение данных в документах.
В общем, с ограниченными в регистрационных действиях автомобилями лучше не связываться. А если «отмерять семь раз» уже поздно, и договор купли-продажи на такую машину подписан, то «трясите» бывшего хозяина, чтобы тот решил все свои проблемы, из-за которых авто «подвисло», или идите в суд — требуйте расторжения договора, ссылаясь на существенные нарушения условий продавцом.
Можно, конечно, попытаться снять ограничения самостоятельно, обратившись в орган, выдавший документ, на основании которого и был наложен запрет. Но шансы, что с вами там вообще станут разговаривать — невелики. Кем вы являетесь собственнику, чтобы решать его проблемы? То-то же.