Как охранники торговых центров в Москве вымогают у водителей деньги за парковку

С любопытной ситуацией столкнулся обозреватель портала «АвтоВзгляд» на совершенно бесплатной парковке торгово-делового центра «Депо Молл», что на улице Яблочкова 19Г у станции метро «Тимирязевская». 27 августа на стоянке этого комплекса к вашему корреспонденту подошел человек в белой рубашке, представившийся тутошним охранником. Правда, не совсем понятно, что именно он со своим напарником, также прикинутым в аккуратно выглаженную белую рубаху, охраняет — то ли торговый комплекс, то ли саму парковку. Впрочем, это не важно.

Главное, что поверивший в собственные бизнес-идеи оратор потребовал с меня 100 рублей за оплату стоянки. На справедливо заданный вопрос: «А разве парковка платная?» самопровозглашенный коммерсант сменил тональность разговора. И отнюдь не в лучшую сторону.