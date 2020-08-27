Как охранники торговых центров в Москве вымогают у водителей деньги за парковку

С любопытной ситуацией столкнулся обозреватель портала «АвтоВзгляд» на совершенно бесплатной парковке торгово-делового центра «Депо Молл», что на улице Яблочкова 19Г у станции метро «Тимирязевская». 27 августа на стоянке этого комплекса к вашему корреспонденту подошел человек в белой рубашке, представившийся тутошним охранником. Правда, не совсем понятно, что именно он со своим напарником, также прикинутым в аккуратно выглаженную белую рубаху, охраняет — то ли торговый комплекс, то ли саму парковку. Впрочем, это не важно.
Главное, что поверивший в собственные бизнес-идеи оратор потребовал с меня 100 рублей за оплату стоянки. На справедливо заданный вопрос: «А разве парковка платная?» самопровозглашенный коммерсант сменил тональность разговора. И отнюдь не в лучшую сторону.
«Бизнесмен» пригрозил, что больше не пустит на прилегающую к торговому центру территорию в случае неуплаты за стоянку на бесплатном парковочном пространстве. В этот момент стало понятно, что беседы не получится, и я спокойно стал разворачиваться, чтобы уехать восвояси. На что неугомонный аферист отреагировал фееричной фразой, приправленной гонором, криками и крепким русским матом с кавказским акцентом. Попытаюсь ее перефразировать на более уместный язык: «Я твое лицо запомнил, машину тоже — больше ты сюда не приедешь, а если приедешь, то не удешь»!
Сдается мне, что бизнес у «Депо Молл» цветет и пахнет — вряд ли моя персона оказалась первой, кого решили «развести» несостоявшиеся предприниматели. Кстати, совсем не факт, что «левым» заработком промышляют тут сами охранники. Быть может, это просто «персонажи», таковыми представившиеся. Тогда вопрос: куда смотрит настоящая служба безопасности торгового комплекса? Или контроль за обеспечением порядка на прилегающей территории не входит в ее компетенцию? В любом случае, хотелось бы обратить на прецедент внимание правоохранительных органов, которые уж точно компетентны разобраться в ситуации.