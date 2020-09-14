Почему вредно глушить двигатель во время заправки на АЗС

Ст. 451 Правил противопожарного режима в Российской Федерации гласит, что на всех АЗС «заправка транспортных средств с работающими двигателями» запрещена. Почему — конечно же, не объясняется. Ответить на этот вопрос толком не могут даже работники этих самых АЗС: пожимают плечами, мол, так надо, да и все тут.

Аргумент, который чаще всего звучит из уст тех, кто всегда глушит двигатель прежде, чем вставить пистолет в горловину топливного бака — высокая вероятность взрыва. В воздухе подле колонок витают пары бензина, и достаточно всего одной искры, чтобы огонь в считанные минуты охватил всю территорию комплекса.

И не обязательно чиркать возле заправляющегося автомобиля зажигалкой — искру могут дать неисправные реле в машине, стартер или даже свечи, убеждают законопослушные граждане.