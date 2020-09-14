Почему вредно глушить двигатель во время заправки на АЗС

Ст. 451 Правил противопожарного режима в Российской Федерации гласит, что на всех АЗС «заправка транспортных средств с работающими двигателями» запрещена. Почему — конечно же, не объясняется. Ответить на этот вопрос толком не могут даже работники этих самых АЗС: пожимают плечами, мол, так надо, да и все тут.
Аргумент, который чаще всего звучит из уст тех, кто всегда глушит двигатель прежде, чем вставить пистолет в горловину топливного бака — высокая вероятность взрыва. В воздухе подле колонок витают пары бензина, и достаточно всего одной искры, чтобы огонь в считанные минуты охватил всю территорию комплекса.
И не обязательно чиркать возле заправляющегося автомобиля зажигалкой — искру могут дать неисправные реле в машине, стартер или даже свечи, убеждают законопослушные граждане.
И насколько же серьезными должны быть доводы противников сей манипуляции, раз они готовы рисковать не только своей жизнью, но и здоровьем окружающих, оставляя двигатель в рабочем состоянии, остановившись у колонки. На форумах можно отыскать с десяток всевозможных аргументов. Да, далеко не все из них являются значительными, однако есть и те, что заслуживают внимания.
ДО СВИДАНИЯ, СТАРТЕР
Пожалуй, одна из самых весомых причин не глушить лишний раз двигатель — нагрузка на стартер, которой неизбежно подвергается агрегат каждый раз, когда водитель запускает мотор. Для современных и относительно новых автомобилей, «проживающих» в регионах с мягким климатом, это не критично, хотя и не полезно — ресурс от лишних раскручиваний не увеличивается.
Для старых же машин дополнительные запуски могут стать фатальными — спросите как-нибудь об этом владельцев древних «Жигулей», они вам все расскажут.
ВО ИМЯ АККУМУЛЯТОРА
Не секрет, что ровно как и стартер, при запуске мотора нагружается аккумулятор. Опять же, когда батарея исправна, то ничего страшного не случится. Но если же она «подсела» или «поизносилась», то у вас есть все шансы задержаться на заправке дольше положенного. И особенно при минусовых температурах, когда аккумулятору и без того крайне непросто.
НЕ ОТКРОЕШЬ, НЕ ЗАПУСТИШЬ
Сильные морозы негативно влияют в принципе на все электрооборудование автомобиля — в том числе и на сигнализацию. Дополнительно установленные охранные системы и так любят «сбоить», нервируя автовладельцев, а зимой они «глючат» с особой регулярностью.
Если не хочешь проторчать на АЗС до вечера, следуя советам технических консультантов, которые сами зачастую не знают, как привести свою продукцию в чувства, то не глуши лишний раз мотор — девиз тех, кто игнорирует на заправках требования правил противопожарной безопасности.
ПОТОМУ ЧТО ТУРБИНА
В числе тех, кто всегда заправляется с работающим мотором — владельцы машин с наддувными двигателями. Попасть на дорогостоящий ремонт турбины — их страшный сон, а потому они стараются следовать всем рекомендациям производителя, чтобы компрессор не приказал долго жить.
Автостроители как раз-таки советуют не глушить двигатель сразу после остановки — турбине нужно дать как минимум пять минут на остывание, дабы исключить перепады температур и, как следствие, нарушения герметичности сварки, прокладок и прочего. Возможно ли это на оживленной АЗС, где малейшие промедления вызывают шквал негатива окружающих?
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Некоторые водители, предпочитающие заправляться с работающим двигателем, делают это исключительно из соображений комфорта. Мало приятного садиться в душный салон автомобиля летом или промерзший — зимой. И ладно, когда отходишь на кассы на 5 минут, а если на АЗС очередь? Да, история, на первый взгляд, сомнительная, но для тех водителей, что не очень хорошо переносят мороз или духоту, она имеет место.
БЕГИ, ФОРЕСТ, БЕГИ
Если на АЗС случится внештатная ситуация — скажем, кто-то уронит горящую спичку в лужу бензина и начнется пожар — на счету у водителей припаркованных автомобилей будет каждая секунда. И разумеется, больше шансов «эвакуироваться» целыми и невредимыми получат те посетители, что оставили «движки» своих машин запущенными.
Другое дело, что так же быстро скрываются из зоны видимости угонщики, заметившие ключи в замке зажигания пустого авто. А потому, если возможность запереть двери, не выключая при этом двигатель, на вашей «ласточке» не предусмотрена, то лучше мотор глушить. Ремонт того же стартера или турбины обойдется дешевле, чем покупка нового транспортного средства.
… Добавим, что несмотря на все риски, зажигание на АЗС лучше все-таки выключать — неспроста введено соответствующее правило. Если по вашей вине случится возгорание или взрыв (а такое бывает, роликов в интернете предостаточно), то вы поставите под серьезную угрозу себя и окружающих. Но даже если до вреда здоровью и не дойдет, вы заплатите нехилый штраф за нарушение предписаний.