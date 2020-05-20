Пять серьезных неисправностей машины, которые можно определить по износу шин

ПИЛА — НЕ ПИЛА!
Прежде всего следует сказать о том типе неправильного износа покрышек, на который большинство автовладельцев вообще не обращает внимания. И совершенно зря. Речь идет о «пилообразном» износ блоков протектора, когда передние кромки стачиваются заметно сильнее задних.
При этом рабочая часть колеса в сечении напоминает зубья пилы. Если обнаружите такое у своей машины, имейте в виду: так проявляют себя нарастающие проблемы с изношенными салейнтблоками, шаровыми опорами и, возможно, ступичным подшипником.
ПЛЕШИ ПРОЕЛИ
Далее рассмотрим один из самых заметных типов износа покрышки. Выглядит он, как неравномерно разбросанные по протектору проплешины. Чаще всего таким образом сообщает о своей «смерти» амортизатор. Колесу приходится выполнять его работу по смягчению ударов от дорожных неровностей, а нагрузка распределяется по рабочей поверхности шины неравномерно.
Отсюда — хаотичный, «леопардовый» характер истирания резины. Коварство тут в том, что причиной его может быть не только вышедший из строя «аморт», но и почти любой узел подвески.
НЕЯВНАЯ УГРОЗА
Характер неравномерного износа может быть и иным. Например, в виде своего рода продольной неглубокой ложбины вдоль края протектора. Заметить визуально ее не всегда легко. Чаще всего автомобилист обнаруживает эту неровность случайно, на ощупь, когда занимается сезонной сменой резины.
Зафиксировав такой тип износа, не следует списывать его на банальное неправильное давление в шинах, а срочно ехать на СТО и проверять шаровые шарниры, ступичный подшипник и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
РАЗВАЛ, ОНИ И СЗАДИ РАЗВАЛ
Если заметите на протекторе задних колес переденеприводного авто этакую диагональную проплешину, знайте: там не выставлен сход развал на задней оси. Хотя возможен еще и вариант, когда машину часто перегружают и на задниюю ось приходится запредельная для нее тяжесть.
«ШИШКА» ПРЕТКНОВЕНИЯ
Еще одна неприятность с резиной, заметив которую не помешает обратиться к специалистам автосервиса, это «грыжа». Подобная штуковина чаще всего вырастает на колесе после сильного удара при попадании машины в рытвину, наезде на бордюр и в тому подобных ситуациях.
Следует понимать, что грыжа — свидетельство того, что шина не смогла поглотить кинетическую энергию столкновения и «бабах» прошелся по узлам подвески и колесному диску. Следовательно, чтобы не получить в скором времени каких-либо неприятных сюрпризов, нужно тщательно исследовать сам диск на предмет трещин, а затем заехать на внеплановую диагностику подвески.