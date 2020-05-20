Пять серьезных неисправностей машины, которые можно определить по износу шин

ПИЛА — НЕ ПИЛА!

Прежде всего следует сказать о том типе неправильного износа покрышек, на который большинство автовладельцев вообще не обращает внимания. И совершенно зря. Речь идет о «пилообразном» износ блоков протектора, когда передние кромки стачиваются заметно сильнее задних.

При этом рабочая часть колеса в сечении напоминает зубья пилы. Если обнаружите такое у своей машины, имейте в виду: так проявляют себя нарастающие проблемы с изношенными салейнтблоками, шаровыми опорами и, возможно, ступичным подшипником.

ПЛЕШИ ПРОЕЛИ

Далее рассмотрим один из самых заметных типов износа покрышки. Выглядит он, как неравномерно разбросанные по протектору проплешины. Чаще всего таким образом сообщает о своей «смерти» амортизатор. Колесу приходится выполнять его работу по смягчению ударов от дорожных неровностей, а нагрузка распределяется по рабочей поверхности шины неравномерно.

Отсюда — хаотичный, «леопардовый» характер истирания резины. Коварство тут в том, что причиной его может быть не только вышедший из строя «аморт», но и почти любой узел подвески.