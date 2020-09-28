5 опасностей дистанционного запуска мотора

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что же должно насторожить водителей прежде, чем они установят дистанционный запуск двигателя на свой автомобиль.
Увы, но не все автомобильные опции одинаково хороши, полезны и безопасны, чего бы нам ни рассказывали производители автомобилей, автокомпонентов и тюнига. Взять, к примеру, любимую большинством автомобилистов опцию — дистанционный запуск двигателя. Ее плюсы, безусловно, очевидны. Когда на улице стоят трескучие морозы, не всякий хозяин выгонит собаку за дверь, а уж тем более не выйдет сам. Но обстоятельства таковы, что людям необходимо ездить на работу, возить детей в школы и сады, выполнять обязанности по дому и обеспечению семьи. Поэтому, какой бы ни была погода на улице, всем нам приходится покидать теплые дома и квартиры. А чтобы минимизировать дискомфорт при переходе по морозу от дома до автомобиля, производители автосигнализаций и транспортных средств придумали, как запускать двигатель, не выходя из дома.
Сидя дома за чашечкой кофе автовладельцу достаточно взять в руки брелок, нажать комбинацию кнопок, и машина завелась — двигатель нагревается, прогревая охлаждающую жидкость, а затем, и салон автомобиля. В итоге вы выходите, и садитесь в теплую машину, которую не нужно греть, перед тем, как тронуться с места и из воздуховодов идет теплый воздух — не опция, а мечта (для некоторых автовладельцев, кстати, до сих пор). Однако мало кто знает, что за очевидными плюсами дистанционного запуска двигателя, скрываются столь же очевидные минусы, о которых вам не расскажут продавцы сигнализаций с данной опцией.
Один из самых неприятных минусов — автомобиль гораздо легче угнать. Для этого преступникам всего-то понадобится устройство, усиливающее сигнал от брелока. А далее одному из грабителей необходимо быть рядом с владельцем автомобиля, а другому непосредственно у машины. Хитрое устройство считает сигнал брелока, а далее, злоумышленники могут легко отпереть двери и запустить двигатель. Устройство работает на больших расстояниях, и передать сигнал на километр-другой для него не проблема.
Широко используются автоугонщиками так называемые грабберы. Эти устройства способны считывать данные, которыми брелок обменивается с блоком управления. С помощью этих устройств грабителям не составит труда сделать ключ-двойник, и легко увести машину из-под носа владельца так, что тот ничего не заметит.
Еще один минус сигнализаций с дистанционным управлением — ложное самопроизвольное срабатывание. Причиной тому могут послужить, например, электронные помехи или неполадки в проводке. В результате такого срабатывания автомобиль сам отпирается или запирается. А то и вовсе может запустить двигатель. И полбеды, если машина с «автоматом», который владелец установил в режим паркинга — машина попросту заведется, и останется стоять на месте. Но если коробка передач — «механика», и владелец имеет привычку оставлять машину, включив одну из передач, не затягивая «ручник», то жди беды. При запуске двигателя такая машина обязательно сильно дернется вперед, благодаря чему может повредить впередистоящий автомобиль. А то и вовсе уехать, пока не наткнется на препятствие, которое смогло бы ее остановить.
Ко всему прочему, из-за неполадок в проводке, после запуска двигателя, машина может загореться. Будь владелец рядом или находись он в салоне, то пожар можно предотвратить, выключив зажигание и, при необходимости, использовав огнетушитель. А если машина завелась, проводка «коротнула», а рядом никого, то можно ждать красивого ролика от очевидца пожара в программе «ЧП недели».
Энергозатраты аккумулятора с подобными сигнализациями возрастают. Если аккумулятор не свежий, то оставив автомобиль на парковке, например, в аэропорту, сигнализация довольно быстро опустошит его заряд. И хорошо, если это не обнаружат злоумышленники, которые могут при неработающей сигнализации и колеса снять, и машину «раздеть». Да и вернувшемуся из отпуска хозяину автомобиля будет неприятно узнать, что он не заводится.
Сигнализации с автозапуском, безусловно, хороши и удобны. Однако устанавливая их на свой автомобиль водители должны отдавать себе отчет в том, что вместе с комфортом, они могут нажить и проблем. Прежде, чем устанавливать подобные охранные устройства, нужно изучить техническую документацию, удостовериться в наличии различных сертификатов, почитать отзывы. Затем нужно установить такую систему в сертифицированном центре, который дает гарантию, что сигнализация установлена в соответствии с рекомендациями производителя. Но даже в этом случае вы снимите с себя лишь часть проблем. Поэтому наиболее выгодным, на сегодняшний день, выглядит приобретение автомобиля с заводской системой запуска, разработанной и установленной самим автопроизводителем. Такие системы гарантированно прошли испытания, имеют все допуски и сертификаты, а главное, имеют заводскую гарантию.