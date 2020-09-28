5 опасностей дистанционного запуска мотора

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что же должно насторожить водителей прежде, чем они установят дистанционный запуск двигателя на свой автомобиль.

Увы, но не все автомобильные опции одинаково хороши, полезны и безопасны, чего бы нам ни рассказывали производители автомобилей, автокомпонентов и тюнига. Взять, к примеру, любимую большинством автомобилистов опцию — дистанционный запуск двигателя. Ее плюсы, безусловно, очевидны. Когда на улице стоят трескучие морозы, не всякий хозяин выгонит собаку за дверь, а уж тем более не выйдет сам. Но обстоятельства таковы, что людям необходимо ездить на работу, возить детей в школы и сады, выполнять обязанности по дому и обеспечению семьи. Поэтому, какой бы ни была погода на улице, всем нам приходится покидать теплые дома и квартиры. А чтобы минимизировать дискомфорт при переходе по морозу от дома до автомобиля, производители автосигнализаций и транспортных средств придумали, как запускать двигатель, не выходя из дома.

Сидя дома за чашечкой кофе автовладельцу достаточно взять в руки брелок, нажать комбинацию кнопок, и машина завелась — двигатель нагревается, прогревая охлаждающую жидкость, а затем, и салон автомобиля. В итоге вы выходите, и садитесь в теплую машину, которую не нужно греть, перед тем, как тронуться с места и из воздуховодов идет теплый воздух — не опция, а мечта (для некоторых автовладельцев, кстати, до сих пор). Однако мало кто знает, что за очевидными плюсами дистанционного запуска двигателя, скрываются столь же очевидные минусы, о которых вам не расскажут продавцы сигнализаций с данной опцией.