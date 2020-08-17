Пять самых распространенных причин повышенного расхода топлива машины

Стоимость горючего в России за последние 20 лет выросла в невероятные 7 раз! Еще сохранились на дорогах автомобили, которые помнили топливо по 7 рублей, а сегодня литр 95-го стоит почти 50. Нет ничего удивительного, что даже самые обеспеченные автовладельцы стали замечать «утекание» топлива в неизвестном направлении. Вчера на одной заправке можно было ездить неделю, а сегодня лампочка на приборной панели начинает зажигаться каждые четыре дня. Возникает извечный российский вопрос: кто виноват и что делать, ведь ежедневный маршрут не изменился!
Как правило, большинство россиян заправляется на одной и той же заправке, лишь изредка изменяя своей привычке. Следовательно, вопрос «недовеса» бензина или дизеля можем вынести за скобки — о методиках проверки АЗС на предмет мошенничества портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Если «заправщик» чист и честен, а размер топливного бака не изменился, то вопрос, скорее всего, кроется в техническом состоянии автомобиля. Что же влияет на аппетит «железного коня»?
Спущенные шины
Как ни странно, именно недостаток воздуха в покрышках является самой распространенной причиной повышенного расхода топлива. Цифра, как правило, колеблется вокруг отметки в один литр, а регулярная проверка давления позволяет сэкономить 45 литров в неделю или около 250 рублей.
Сюда же стоит отнести и «длинную экономию», ведь регулярное передвижение на спущенных шинах приведет к скорому износу резины и необходимости ее замены. А это еще немалая сумма сверху. Однако в погоне за экономией перекачивать колеса — есть и такой миф в интернете — не стоит. Дело в том, что искусственное завышение давления приведет к потере управляемости и такому же износу, только уже не боковины, а центральной части колеса. Хрен редьки не слаще, поэтому стоит внимательно изучить заводские параметры и строго их соблюдать.
Кстати, на зимних шинах (как, впрочем, и на «грязевой» резине) машина, естественно, будет потреблять больше топлива. Ведь сами колеса тяжелее, следовательно, мотору требуется больше энергии, чтобы их просто провернуть. Привет ценителям езды на шипах в августе.
Закисшие тормозные механизмы
Второй по значимости, но первой по опасности причиной возросшего расхода топлива являются закисшие тормозные суппорта. И Бог бы с ней, с колодкой, что не отходит до конца, если бы не чудовищная сила трения, которая раскаляет диск и вызывает великое множество возгораний транспортных средств ежегодно.
Закисшие тормоза способны увеличить расход топлива на 2—3 литра и диагностируются очень просто: раскаленный колесный диск буквально кричит о необходимости немедленно разобрать суппорт, прочистить механизм и смазать направляющие. В России, где на дороги ежегодно выливают сотни тонн реагентов, такую операцию необходимо проделывать ежегодно, используя для смазки тех самых «направляшек» только специальную высокотемпературную и влагостойкую смазку.
Забитый фильтр
Нежелание вовремя сделать ТО и умение «на вкус и цвет» определить износ моторного масла, регулярно становятся причиной долгих и дорогих ремонтов. Но это не останавливает водителей, которые продолжают нарушать интервалы технического обслуживания, мотивирую свою «забывчивость» нехваткой времени или денег. А машина тем временем начинает убивать сама себя, параллельно увеличивая аппетит — до пары литров на «сотню».
Моторное масло, загустевая от выработки и времени, влияет на расход топлива в негативном ключе, но куда больше излишнего расхода «берет на себя» забитый воздушный фильтр. Создание дефицита воздуха ведет к обеднению смеси в цилиндрах, которую двигатель компенсирует топливом. Шах и мат, экономы. Даже если финансы уже «пропели романсы», а в кармане только дыры, то фильтр нужно вытащить, пробить и пропылесосить, а лучше заменить, пусть и самым дешевым.
Свечи накаливания
Еще один важный расходный элемент, требующий регулярной замены — свечи. Любовь к экспериментам, которая у нас в крови, приводит к масштабному увеличению потребляемого горючего из-за несвоевременной замены или попытки найти «лучший вариант»: самостоятельный подбор свечки — опыты с длинной, зазором и прочим — а также пренебрежительное отношение и попытка сэкономить, приводит к дополнительным еженедельным литрам в копилку любимой АЗС.
Как правило, свечи требуют обновления каждый 30 000 км или по мере износа, а их параметры строго прописаны в технической документации. Если мудрый инженер, которому доверили проектирование двигателя, решил поставить именно такой вариант, то водитель без технического образования и соответствующего набора знаний вряд ли сможет найти на рынке или китайской барахолке вариант лучше. Кстати, покупка топлива на «странной» заправке по большой скидке потребует, скорее всего, замены элемента, поэтому перед совершением необдуманного поступка лучше подумать дважды. Свечи, особенно если они иридиевые, стоят недешево.
Подсос воздуха
Самая сложная в диагностике, но оттого не менее популярная причина повышенного расхода топлива — подсос воздуха. Больше воздуха — больше бензина, подумает мотор, и даст бензонасосу указ качать изо всех сил. Какая прибавка в чеке? Доходит и до 10 л, если мотор объемист и стар. Например, легендарные 4,7-литровые двигатели Jeep Grand Cherokee с этой проблемой способны увеличить свои «заводские» показатели до совершенно «космических»: 30 литров на сотню в городском цикле.
Искать проблему стоит не только в пропускающем сразу за датчиком шланге, но и на форсунках, прокладки которых со временем дают «слабину». Если есть навык и понимание устройства двигателя, то сделать это не так уж сложно: берем флакон WD-40, он есть у вас в багажнике, и брызгаем на «болевые точки». Где начнет пузыриться — там и течь.
Современный водитель уже разучился самостоятельно слушать и слышать свой автомобиль, возложив эту задачу на плечи сервисмена. Чем тот, к сожалению, и пользуется в большинстве случаев. Позволить себе такую роскошь могут лишь очень обеспеченные люди, да те, кто хорошо знает мастера и привозит к нему уже не первый автомобиль. Либо те, кто являются счастливым обладателем корпоративной машины. Все остальные, увы, должны сесть и разобраться. Иначе — долговая яма или абонемент на автобус.