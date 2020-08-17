Пять самых распространенных причин повышенного расхода топлива машины

Стоимость горючего в России за последние 20 лет выросла в невероятные 7 раз! Еще сохранились на дорогах автомобили, которые помнили топливо по 7 рублей, а сегодня литр 95-го стоит почти 50. Нет ничего удивительного, что даже самые обеспеченные автовладельцы стали замечать «утекание» топлива в неизвестном направлении. Вчера на одной заправке можно было ездить неделю, а сегодня лампочка на приборной панели начинает зажигаться каждые четыре дня. Возникает извечный российский вопрос: кто виноват и что делать, ведь ежедневный маршрут не изменился!

Как правило, большинство россиян заправляется на одной и той же заправке, лишь изредка изменяя своей привычке. Следовательно, вопрос «недовеса» бензина или дизеля можем вынести за скобки — о методиках проверки АЗС на предмет мошенничества портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Если «заправщик» чист и честен, а размер топливного бака не изменился, то вопрос, скорее всего, кроется в техническом состоянии автомобиля. Что же влияет на аппетит «железного коня»?

Спущенные шины

Как ни странно, именно недостаток воздуха в покрышках является самой распространенной причиной повышенного расхода топлива. Цифра, как правило, колеблется вокруг отметки в один литр, а регулярная проверка давления позволяет сэкономить 45 литров в неделю или около 250 рублей.