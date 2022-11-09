Для каких иномарок в России не подорожали автозапчасти

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, как «грузят» на деньги владельцев популярных иномарок сервисмены, которые на фоне ажиотажа цены на комплектующие взвинтили до небес. Некоторые автосервисы предлагают поменять по кругу колодки и тормозные диски на излюбленную россиянами Toyota Camry за 150 000 рублей, а цепь ГРМ на Mercedes-Benz E-класса — за 300 000 в укрепившейся российской валюте. Да что там, если даже на более приземленный Volkswagen Tiguan какая-нибудь катушка зажигания отнимет не менее 10 000 рублей, а передняя подвеска на Kia Rio — все 50 000! Похоже, самое время пересесть на общественный транспорт. Или нет?
Во всяком случае, хозяева ряда моделей значительно сократили езду на своих машинах. Хотя хватает и тех, на чьи автомобили не распространяется ни удорожание, ни дефицит запасных частей. Так, к примеру, признанные неликвидными машины британского Jaguar и американского Cadillac кризис на своем обслуживании почти не ощутили. Скажем, стоил рычаг на Jaguar XJ в районе 5—7 тысяч «деревянных» до наступления санкционного периода, так он стоит и сейчас. Не испытывают трудностей и владельцы Cadillac CTS. А вот Escalade, как самый популярный и дорогой в линейке производителя автомобиль, разорить может еще как.
И если на не пользующиеся популярностью модели цены в среднем подорожали на 30%, то на самые востребованные авто прайсы в ряде случаев выросли на 85% и выше. Это, в частности, касается продукции заокеанского Ford. Почти на 50% увеличились цены на комплектующие для японских Subaru, примерно на 40% — для немецких Audi. По 30% плюс к стоимости автокомпонентов разделили между собой изделия шведской Volvo и чешской Skoda. Меньше всего придется платить обладателям японских Mazda, французских Citroёn и Peugeot, а также корейских SsangYong и Daewoo.
Отдельно следует сказать про кузовные элементы. По информации аналитиков «Тинькофф Страхование», цены на детали для кузовного ремонта взлетели в среднем более, чем на 30%. Максимальный рост цен наблюдается на автомобильные бамперы (+34%), оптику (+32%), крылья (+31%) и передние двери (+30%). А вот задние двери и капоты поднялись в стоимости в среднем на 29%, стекла — на 26%.
В общем, как не трудно догадаться, легче всего в условиях кризиса приходится собственникам отечественных LADA, УАЗ и ГАЗ. Комплектующие на продукцию «нашемарок» всегда в достатке, цены — более, чем адекватные, а ремонт можно сделать, как самостоятельно, так и за гроши в любом гараже у дяди Алика.