Для каких иномарок в России не подорожали автозапчасти

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, как «грузят» на деньги владельцев популярных иномарок сервисмены, которые на фоне ажиотажа цены на комплектующие взвинтили до небес. Некоторые автосервисы предлагают поменять по кругу колодки и тормозные диски на излюбленную россиянами Toyota Camry за 150 000 рублей, а цепь ГРМ на Mercedes-Benz E-класса — за 300 000 в укрепившейся российской валюте. Да что там, если даже на более приземленный Volkswagen Tiguan какая-нибудь катушка зажигания отнимет не менее 10 000 рублей, а передняя подвеска на Kia Rio — все 50 000! Похоже, самое время пересесть на общественный транспорт. Или нет?

Во всяком случае, хозяева ряда моделей значительно сократили езду на своих машинах. Хотя хватает и тех, на чьи автомобили не распространяется ни удорожание, ни дефицит запасных частей. Так, к примеру, признанные неликвидными машины британского Jaguar и американского Cadillac кризис на своем обслуживании почти не ощутили. Скажем, стоил рычаг на Jaguar XJ в районе 5—7 тысяч «деревянных» до наступления санкционного периода, так он стоит и сейчас. Не испытывают трудностей и владельцы Cadillac CTS. А вот Escalade, как самый популярный и дорогой в линейке производителя автомобиль, разорить может еще как.