Ученые придумали, как делать точные копии ставших дефицитными импортных автозапчастей

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Компания «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАт», входит в госкорпорацию «Росатом») начал прием заявок от российских предприятий, столкнувшихся с нехваткой импортных запчастей, деталей и комплектующих, которые можно производить с помощью 3D-печати, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Согласно заявлению, распространенному АО «ТВЭЛ» (подразделение «Росатома»), компания, обратившаяся на «оперативную линию» «РусАт», гарантированно получит консультацию по возможности реверс-инжиниринга и производства интересующих деталей, а также техническую оценку и проведение всех работ для выполнения заказа. Заметим, что «РусАТ» является головной организацией, специализирующйся на деятельности в области трехмерной печати в интересах «Росатома».

Напомним, что реверс-инжиниринг заключается в изучении готового изделия последующем производстве собственного аналога, обладающего характеристиками оригинала. При этом можно избежать явного прямого копирования, резко сократив свои расходы на разработку воспроизводимого оборудования или детали, сообщает ТАСС.

ремонт, запчасти
18 марта 2022
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