Ученые придумали, как делать точные копии ставших дефицитными импортных автозапчастей

Согласно заявлению, распространенному АО «ТВЭЛ» (подразделение «Росатома»), компания, обратившаяся на «оперативную линию» «РусАт», гарантированно получит консультацию по возможности реверс-инжиниринга и производства интересующих деталей, а также техническую оценку и проведение всех работ для выполнения заказа. Заметим, что «РусАТ» является головной организацией, специализирующйся на деятельности в области трехмерной печати в интересах «Росатома».

Напомним, что реверс-инжиниринг заключается в изучении готового изделия последующем производстве собственного аналога, обладающего характеристиками оригинала. При этом можно избежать явного прямого копирования, резко сократив свои расходы на разработку воспроизводимого оборудования или детали, сообщает ТАСС.