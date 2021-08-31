Какой на самом деле срок службы у автомобильной свечи

Каждое ТО мы меняем масло, каждое второе — свечи. Казалось бы, что этот канон сложился слишком давно и плотно, чтобы что-то менять, но экономика должна быть экономной, а сейчас каждый рубль сбереженных денег особенно ценен. Действительно, что будет, если поменять свечи не на втором, а, например, на третьем ТО? Ответ прост — увеличится расход топлива, мотор может начать троить, а экономия выйдет боком. Получается, что правы производители, меняем каждые тридцать тысяч? Не совсем.
Конечно, самый простой вариант — поменять: заплатил и забыл. Однако тут закрадывается любопытный факт: производители свечей говорят о том, что их товар смело может ходить и 50 000 км. Как быть, кому верить? Ответ прост: смотреть по ситуации. Если свечи грязные, покрытые налетом, и выглядят паршиво, то закручивать их обратно не стоит. Впрочем, и выбрасывать тоже рано.
Известно, что свечи начинают «шалить», когда покрываются маслом и копотью от некачественного топлива. Они бы еще служили и служили, но искра уже не пробивается сквозь слой грязи. Проще говоря, добротная заправка изначально продлевает срок их работы. Второй пункт — работа двигателя, которая должна быть корректной. Если заправщику и мотору предъявить нечего, то и свечи можно смело менять каждые 45 000 км.
Другое дело, когда и топливо — так себе, и мотор уже не первой свежести. Тут извлеченная из недр силового агрегата «деталь» может выглядеть весьма и весьма плачевно. Однако встречать по одежке могут себе позволить лишь официальные дилеры, а у нас речь про пару тысяч «деревянных», которые вполне себе можно не потратить. Щетками, даже самыми мягкими, пользоваться нельзя.
Для этой задачи отлично подойдет обычная ветошь и чуточку усердия: обтереть свечку, прочистить специальными составами и вполне себе пригодную закрутить на место. Хотя, почему специальными составами? Экономить так экономить! Для очистки свечей от нагара поможет и любимый многими россиянами димексид, который стоит копейки. Надо лишь замочить свечи на ночь, а сутра поставить на место уже чистые. Также опытные водители иногда используют керосин, и даже сам бензин. Он тоже обладает свойствами очистителя.
Автомобильная свеча зажигания — довольно надежный и ресурсный компонент, который надо менять не по сроку давности, а по состоянию. Есть множество живых примеров, когда самые обыкновенные свечи прошли и 50 000, и 60 000 км, при этом вовремя и в должном количестве выдавали живительную искру. Так зачем же тогда их менять? Только чек увеличивать.