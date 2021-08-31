Какой на самом деле срок службы у автомобильной свечи

Каждое ТО мы меняем масло, каждое второе — свечи. Казалось бы, что этот канон сложился слишком давно и плотно, чтобы что-то менять, но экономика должна быть экономной, а сейчас каждый рубль сбереженных денег особенно ценен. Действительно, что будет, если поменять свечи не на втором, а, например, на третьем ТО? Ответ прост — увеличится расход топлива, мотор может начать троить, а экономия выйдет боком. Получается, что правы производители, меняем каждые тридцать тысяч? Не совсем.

Конечно, самый простой вариант — поменять: заплатил и забыл. Однако тут закрадывается любопытный факт: производители свечей говорят о том, что их товар смело может ходить и 50 000 км. Как быть, кому верить? Ответ прост: смотреть по ситуации. Если свечи грязные, покрытые налетом, и выглядят паршиво, то закручивать их обратно не стоит. Впрочем, и выбрасывать тоже рано.

Известно, что свечи начинают «шалить», когда покрываются маслом и копотью от некачественного топлива. Они бы еще служили и служили, но искра уже не пробивается сквозь слой грязи. Проще говоря, добротная заправка изначально продлевает срок их работы. Второй пункт — работа двигателя, которая должна быть корректной. Если заправщику и мотору предъявить нечего, то и свечи можно смело менять каждые 45 000 км.