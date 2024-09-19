Jaecoo J7: названы новые комплектации заметно подешевевшего кроссовера

И так: начальная цена обновленного Jaecoo J7 заметно снизилась, благодаря появлению новой базовой версии. Ее главной особенностью стал дефорсированный 150-сильный мотор. Это прежний силовой агрегат, который раньше выдавал 186 л.с. Трансмиссия тоже не изменилась: переключением передач заведует «робот» на семь ступеней, а привод может быть и полным, и передним.

Теперь Jaecoo просит за J7 минимум 2 799 900 рублей. С младшим двигателем кроссовер предлагают в двух комплектациях с передним приводом. Это версии Urban и Lifestyle 150. Полноприводная Active 150 будет стоить от 3 479 900 рублей. Разгон до «сотни» займет 9,7 или 10 секунд — на это влияет тип привода. Расход топлива меньше, чем у более мощной версии на 0,3-0,4 л.

Наиболее бюджетный вариант Jaecoo J7 оборудован 18-дюймовыми колесными дисками, LED­-оптикой и мультимедийной системой с диагональю экранов 10,25 и 13,2 дюйма. Ветровое стекло с обогревом, как и форсунки омывателя.

В «базе» отделка потолка «почернела», версии подороже «вооружили» телематическими сервисами, что позволяет управлять частью функций дистанционно. В списке обновлений значится и увеличенный объем багажника: 412-1332 л.

Стоимость топового исполнения Supreme-V — 3 849 900 рублей. И тут уже можно рассчитывать на четыре муфты. Две многодисковые распределяют тягу на задние колеса, управляя ее вектором. Еще две — кулачковые, способные отключить карданный вал полностью, что снизит расход горючего. И еще в этом случае потенциальный покупатель J7 сразу получит строенный видеорегистратор, продвинутую систему 4х4 — как у флагманского J8.