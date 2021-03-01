Под «налог на роскошь» попали даже Peugeot и Skoda

С 2014 года для машин дороже 3 000 000 рублей российские власти ввели повышенный коэффициент транспортного налога, который чаще принято называть «налогом на роскошь». Так, для владельцев автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов ставка сбора умножается на коэффициент 1,1. При цене машины от 5 до 10 миллионов применяется коэффициент 2, а для сверходорогой (от 10 миллионов) четырехколесной роскоши действует множитель 3.

С того момента автомобили здорово подорожали, однако сдвигать вверх нижнюю ценовую планку кабинет министров, видимо, не планирует. Что порождает поистине комичные ситуации: нынче роскошью стали считаться базовые BMW 320i xDrive и Mercedes C 180!

Кроме того, в минпромторговский список даже попали микроавтобусы марок Citroen и Peugeot: богато оснащенные версии Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller теперь тоже облагаются повышенной ставкой, равно как топовые исполнения Skoda Kodiaq.

В общем, хочешь владеть машиной поприличнее — готовься платить большой транспортный налог. От которого, напомним, нам вообще обещали отказаться, как только будут введены топливный акцизы… Хотя по итогу, мы платим и то, и другое.

И еще. Президент РФ подписал поправки в общеполицейскую статью широкого спектра действия 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Почему растут штрафы? В этом вопросе разбирался портал «АвтоВзгляд».