Россияне стали чаще оформлять ДТП с помощью мобильных приложений

Дать гражданам возможность оформлять аварии посредством смартфона — идея здравая. Как минимум потому, что строго следуя инструкциям на экране, водитель сводит к минимуму вероятность ошибки, из-за которой страховая впоследствии лишит его положенной компенсации.

В то же время у этого способа есть и минусы. Например, чтобы приложение функционировало, нужен стабильный сигнал сотовой связи, а заодно и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» у обоих участников ДТП.

Так или иначе популярность Европротокола — виртуального и реального — растет. По данным РСА, в 2020 году без привлечения сотрудников ГИБДД россияне оформили больше половины (а именно 55%) аварий. В числе лидеров среди регионов — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.