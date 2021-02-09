Россияне стали чаще оформлять ДТП с помощью мобильных приложений

Дать гражданам возможность оформлять аварии посредством смартфона — идея здравая. Как минимум потому, что строго следуя инструкциям на экране, водитель сводит к минимуму вероятность ошибки, из-за которой страховая впоследствии лишит его положенной компенсации.
В то же время у этого способа есть и минусы. Например, чтобы приложение функционировало, нужен стабильный сигнал сотовой связи, а заодно и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» у обоих участников ДТП.
Так или иначе популярность Европротокола — виртуального и реального — растет. По данным РСА, в 2020 году без привлечения сотрудников ГИБДД россияне оформили больше половины (а именно 55%) аварий. В числе лидеров среди регионов — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.
Впрочем, по мнению экспертов, помимо совершенствования мобильных приложений, имеет смысл сформировать в стране и некую систему аварийных комиссаров — для тех, кто не может или попросту не хочет оформляться самостоятельно. Сотрудники ГИБДД зачастую едут на вызов слишком долго, а когда приезжают, не всегда охотно регистрируют ДТП.
– Страховые комиссары станут гарантами сохранения сведений о том, что в действительности произошло на месте ДТП и, при необходимости, будут выступать в судах для описания произошедшего, если речь, допустим, все же зайдет о случае того или иного вида страхового мошенничества, — отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Добавим, что в обозримом будущем автомобилисты смогут оформлять через смартфон не только аварии, но и заявки на урегулирование убытков по ОСАГО. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года.