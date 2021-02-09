Россияне стали чаще оформлять ДТП с помощью мобильных приложений

Фото: diazlawfl.com
Популярность мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол», позволяющих водителям оформлять аварии, не вызывая сотрудников ГИБДД, продолжает расти. Так, например, к первой программе, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2020 году автомобилисты стали обращаться чаще в 3,5 раза.

Дать гражданам возможность оформлять аварии посредством смартфона — идея здравая. Как минимум потому, что строго следуя инструкциям на экране, водитель сводит к минимуму вероятность ошибки, из-за которой страховая впоследствии лишит его положенной компенсации.

В то же время у этого способа есть и минусы. Например, чтобы приложение функционировало, нужен стабильный сигнал сотовой связи, а заодно и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» у обоих участников ДТП.

Так или иначе популярность Европротокола — виртуального и реального — растет. По данным РСА, в 2020 году без привлечения сотрудников ГИБДД россияне оформили больше половины (а именно 55%) аварий. В числе лидеров среди регионов — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.

Фото: www.zimmetzimmet.com

Впрочем, по мнению экспертов, помимо совершенствования мобильных приложений, имеет смысл сформировать в стране и некую систему аварийных комиссаров — для тех, кто не может или попросту не хочет оформляться самостоятельно. Сотрудники ГИБДД зачастую едут на вызов слишком долго, а когда приезжают, не всегда охотно регистрируют ДТП.

– Страховые комиссары станут гарантами сохранения сведений о том, что в действительности произошло на месте ДТП и, при необходимости, будут выступать в судах для описания произошедшего, если речь, допустим, все же зайдет о случае того или иного вида страхового мошенничества, — отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Добавим, что в обозримом будущем автомобилисты смогут оформлять через смартфон не только аварии, но и заявки на урегулирование убытков по ОСАГО. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года.

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9 февраля 2021
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