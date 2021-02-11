В Тольятти научились «разводить» на миллионы рублей концерн Hyundai-Kia

По данным представителей компаний, мошенническая схема «развода» работает следующим образом. Владелец машины марки Kia или Hyundai, находящейся, как правило, на последнем году заводского гарантийного срока, направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах.

Обычно речь идет о выходе из строя электронных блоков управления различных систем. Подобные иски рассматривают одни и те же судьи. Интересы истцов представляет, как правило, один и тот же персонаж. Упоминается даже его имя — некий Альберт Сабирзянов. Экспертизу вышедших из строя деталей проводят, опять же, одни и те же местные тольяттинские эксперты.

По словам представителей Kia и Hyundai, которых цитирует РБК, мошенники пользуются тем обстоятельством, что закон «О защите прав потребителей» отводит на удовлетворения такого рода требований потребителя небольшое время. При том, что выяснение причин поломки столь сложного электронного прибора как блок управления требует трудоемких исследований и экспертиз.

Производители утверждают, что изучение дефектных деталей показывает: они могли быть умышленно выведены из строя самими владельцами. Автозаводский районный суд Тольятти не учитывает такие доводы и взыскивает в пользу автовладельца не только стоимость нового аналогичного автомобиля, но и неустойки и штрафы. Итоговые суммы компенсаций обычно в несколько раз превышают цену машины.

В совместном заявлении компаний утверждается, что «действия скоординированной группы лиц привели к причинению вреда импортерам на десятки миллионов рублей».