Автомобили Kia оказались самыми безопасными в мире

Бизнес-седан Kia K5 оказался удостоен максимально возможного рейтинга Top Safety Pick+, а модели Cerato, Soul, Seltos, Sportage, Sorento, Stinger и Telluride получили награды Top Safety Pick.

Важно отметить, что для присвоения рейтинга Top Safety Pick автомобиль должен успешно пройти шесть разнобразных краш-тестов, плюс иметь систему предотвращения фронтальных столкновений, которая бы работала на «отлично» или «очень хорошо». Дополнительное требование — соответствие головной оптики уровню «хорошо» или «удовлетворительно».

Высший уровень безопасности присуждается моделях, которые не только выполняют все требования рейтинга Top Safety Pick, но и вдобавок имеют хорошие фары во всех комплектациях.

Между тем, только что стали известны сроки начала продаж Kia Carnival в России. Корейский автопроизводитель, в процессе выхода нового поколения своего минивэна в «большой мир», перевел его в новый класс машин — кроссвэн. Портал «АвтоВзгляд» сообщает новости о модели.