Зачем вооружать собственные Kia фирменным комплексом тотальной «слежки» за машиной

Для установки модуля необходимо, чтобы автомобиль был изначально оборудован системой бесключевого доступа. Стоимость «коробочки» зависит от конкретной модели.

Такой телематический комплекс позволяет контролировать локацию автомобиля, уровень заряда аккумулятора, а как только бортовая система заметит неполадки, низкий уровень топлива или почувствует удар, на смартфоне владельца машины выскочит всплывающее уведомление.

Кроме того, через приложение можно записаться на сервис или попросить помощи на дороге. Вдобавок программа составляет ежемесячный отчет, чтобы автомобилист имел возможность контролировать расход топлива и стиль езды. На взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», это одна из тех опций, на которой экономить не стоит.

И еще. С 1 марта 2021 года во всех официальных дилерских центрах корейского бренда начались продажи автомобилей специальной серии Edition Plus. Спецтираж подготовлен для кроссоверов Soul, Seltos и Sportage, а также седана Cerato.