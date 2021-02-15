В России резко подорожали подержанные автомобили

Так, в январе средняя цена подержанного легкового автомобиля 688 000 рублей. Для сравнения: ровно год назад четырехколесный секонд-хенд отдавали по 666 000, то есть прибавка составила немалые 10,6%. Также отметим, что в декабре продавцы отдавали свои машины на 3,3% дешевле.

И еще немного любопытной статистики, которой поделилось с нами агентство «Автостат». Трехлетние Ford Focus подорожали на 6% (по отношению к декабрю), а Hyundai Solaris и KIA Rio того же возраста прибавили аж 8% и 13%, соответственно.

Кстати, любой автолюбитель мечтает купить машину, которая бы дешевела медленнее остальных, ведь когда придет момент перепродажи, авто уйдет по хорошей цене. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие из 270 представленных на нашем рынке моделей считаются самыми ликвидными.