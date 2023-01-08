Спасение или ловушка: стоит ли в кризис брать автомобиль по подписке

Когда в конце 2010-х годов в нашу страну пришла новомодная услуга подписки на автомобили, успевшая зарекомендовать себя в Европе и США, эксперты прочили ей стремительное развитие и бешеную популярность. Говорили, что повторится история с каршерингом — мол, нужно только подождать, и она «отъест» порядка 15—20% у рынка новых авто. Но россияне отказываться от личных машин в пользу арендованных не спешили. А сейчас ситуация только ухудшилась.
И ГРЯНУЛ ГРОМ
Если в январе 2022 года число игроков в «подписочном» сегменте достигало нескольких десятков, то к декабрю их количество ощутимо сократилось. С дистанции сошли многие иностранные автопроизводители, решившие приостановить свою деятельность в «недружелюбной» стране по политическим мотивам. Прекратили выдачу машин в аренду, в частности, Volvo и Porsche, а также Volkswagen и Audi, которые оказывали услугу через партнера BelkaCar. Операторов стало меньше, а проблем у оставшихся в гонке — больше.
— Ассортимент автомобилей в сервисах подписки изменился вслед за изменением ситуации на автомобильном рынке в целом. Сейчас в основном предлагаются китайские и российские машины, а также немного «европейцев» с пробегом. А в связи с ростом цен на послепродажное обслуживание, страхование, шины и общей неопределенностью некоторые игроки сокращают количество услуг, включенных в подписку, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко.
ДЕВЯТОК ЯИЦ
Так, операторы, решившие не задирать цены, а «подрезать» услуги, начали предлагать КАСКО с франшизой, чего раньше не было, сокращать допустимый максимальный пробег (за каждый «лишний» километр нужно доплачивать около 10 рублей), исключать из списка доступных опций бесплатное ТО. Но даже несмотря на то, что все это снижает привлекательность сервиса, клиенты, согласные на такие условия, все же находились.
— Во втором квартале 2022 года по понятным причинам наблюдался повышенный спрос на BMW, Mercedes-Benz, Audi, MINI и другие премиальные европейские марки — причем он сохранялся до конца года. А вот бюджетных машин в сервисах практически нет. Нет и авто, ввезенных по параллельному импорту: они пока слишком дорогие для формирования комфортных цен на подписку, — отметил Максим Шишко.
Тем не менее, клиентов стало значительно меньше. И связано это с тем, что стоимость услуги ощутимо выросла (на 40—100% в зависимости от класса), говорит руководитель проекта лизинга для физических лиц компании «Газпромбанк Автолизинг» Сергей Бухштаб. По его словам, пользователи подписки — это, как правило, представители среднего класса, предпочитающие премиальные бренды. И мало кто из них готов платить за китайские марки столько же, сколько раньше отдавал за немецкие.
ПО ВОЗРАСТАНИЮ ЦЕНЫ
Впрочем, не «китайцами» едиными. Ведь пока еще живы и корейские программы Kia Flex и Hyundai Mobility. Правда, цены у них тоже подскочили. Скажем, если за кроссовер Hyundai Creta, передаваемый в аренду на год (самый популярный и выгодный вариант), в марте 2021 года просили 30 000 рублей в месяц, то сейчас — уже 53 000. Доступнее только седан Elantra, но и на него можно подписаться лишь за 51 000 целковых в месяц.
А что с ценами у других компаний? Открываем сайт «СберАвто»: минимальный прайс (55 700 ₽) у китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. «ВТБ-лизинг» — 20 000 ₽ за LADA Granta в исполнении Classic'22 (та, что без ABS и ESP). Kia Flex — от 42 000 за Kia Rio при условии аренды на год в Москве. «Яндекс.Драйв» — от 7900 рублей в неделю за Volkswagen Polo. И любопытно, что бюджетного «немца» нельзя арендовать дольше, чем на 180 дней.
СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
В общем, рынок еще не умер, но что будет дальше? И, главное, какие автомобили начнут предлагать операторы подписки, когда автопарки состарятся, а «приличных» альтернатив не останется? В компании в «Газпромбанк Автолизинг» говорят, что вариантов не так много: либо машины с пробегом, либо «китайцы». На «поднебесных» же производителей «ставят» и в АВТОДОМ Подписка:
— Рынок уже меняется и в ближайшие годы мы увидим смещение фокуса интересов клиента в сторону китайских брендов, в том числе и премиальных. Дальнейшее развитие подписки на автомобили в России также зависит от позиции представительств китайских брендов: если они будут предоставлять хорошие условия и скидки операторам, это позволит формировать более комфортные тарифы, привлекать новых клиентов и повышать их лояльность.
В «ВТБ Лизинг» настроены оптимистично: так, управляющий директор сервиса «Автомобиль по подписке» Марат Абдуллин уверил портал «АвтоВзгляд», что дефицит машин на сегмент не повлияет, а наоборот «перераспределит квоты в пользу нового продукта». А вот руководитель стратегического маркетинга автохолдинга «Барс» Александра Веретено предполагает, что сроки пользования арендованными авто увеличатся, да и, возможно, сама услуга станет не круглогодичной, а, например, летней.
ТАК СПАСЕНИЕ ИЛИ ЛОВУШКА?
Какие же выводы могут сделать обычные водители, рассматривающие услугу подписки в качестве альтернативы покупке нового авто? Для того самого среднего класса, о котором говорилось выше, это действительно хороший вариант. Приличных «премиалов» на рынке не осталось, покупать машину за границей рискованно. Главное — подобрать надежный сервис, предлагающий адекватные условия: в частности, бесплатное техническое обслуживание.
А что касается всех остальных — тех, кто не может ежемесячно «отстегивать» в пустоту по 100 000 рублей — то кредит даже сейчас выглядит предпочтительнее. Да, автомобили сильно подорожали. И что еще хуже — продолжат дорожать, прогнозируют эксперты. Но по прошествии четырех-пяти лет у вас хотя бы что-то останется — что-то ощутимое, что можно перепродать. А в нынешние нестабильные и непредсказуемые времена это крайне важно.