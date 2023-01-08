Спасение или ловушка: стоит ли в кризис брать автомобиль по подписке

— Во втором квартале 2022 года по понятным причинам наблюдался повышенный спрос на BMW, Mercedes-Benz, Audi, MINI и другие премиальные европейские марки — причем он сохранялся до конца года. А вот бюджетных машин в сервисах практически нет. Нет и авто, ввезенных по параллельному импорту: они пока слишком дорогие для формирования комфортных цен на подписку, — отметил Максим Шишко.

Тем не менее, клиентов стало значительно меньше. И связано это с тем, что стоимость услуги ощутимо выросла (на 40—100% в зависимости от класса), говорит руководитель проекта лизинга для физических лиц компании «Газпромбанк Автолизинг» Сергей Бухштаб. По его словам, пользователи подписки — это, как правило, представители среднего класса, предпочитающие премиальные бренды. И мало кто из них готов платить за китайские марки столько же, сколько раньше отдавал за немецкие.

ПО ВОЗРАСТАНИЮ ЦЕНЫ

Впрочем, не «китайцами» едиными. Ведь пока еще живы и корейские программы Kia Flex и Hyundai Mobility. Правда, цены у них тоже подскочили. Скажем, если за кроссовер Hyundai Creta, передаваемый в аренду на год (самый популярный и выгодный вариант), в марте 2021 года просили 30 000 рублей в месяц, то сейчас — уже 53 000. Доступнее только седан Elantra, но и на него можно подписаться лишь за 51 000 целковых в месяц.