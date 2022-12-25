Под музыку Вивальди: китайский Exeed наступает на пятки «большой немецкой тройке»

И поддержка российской культуры, сотрудничество с отечественными космонавтами, музыкантами, модельерами, не говоря уж о таких акциях, как предоставление владельцам автомобилей марки бесплатного проезда по «платкам» или доступа в бизнес-залы столичных аэропортов — не более чем фон, на котором компания демонстрирует свою состоятельность в конкурентной борьбе за бывших клиентов Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Не скрывая своих амбиций, представители марки даже берутся утверждать, что Exeed унаследовала все лучшее из более чем столетней истории европейского автопрома:

— Мы — молодая команда, но уже имеющая в своих активах мюнхенский R&D-центр, полностью интегрированный в мировые тренды автостроения. В компании работают специалисты, сотрудничавшие в прошлом с грандами автопрома, благодаря чему наши модели уже сегодня высоко технологичны и отличаются интересным дизайном, предоставляя потенциальным клиентам удовольствие от езды, — заявляют руководители бренда.

Что же касается сотрудничества со столичной консерваторией, то одно из его направлений — помощь в поиске редких музыкальных инструментов, таких как клавесин и орган-позитив, на них будут учиться играть студенты. Вообще, программа взаимодействия — большая, но в ее нюансы стороны пока не вдаются. Хотя уже известно, как она скажется на владельцах премиальных китайских машин: члены клуба Exeed смогут получать вечно дефицитные билеты на консерваторские концерты.