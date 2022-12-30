Панацея или контрольный выстрел: нужно ли делать раскоксовку двигателя

Кроме того, раскоксовка должна быть выполнена грамотным мастером строго по инструкции: сказано, что нужно слить старое масло, потом залить промывочное, и только после новое — значит, так и надо. Экономия приведет к попаданию твердых остатков в цилиндры и, как следствие, к задирам. Отдельный разговор — «народные средства», которые «убивают» ту же краску на поддоне картера, разъедают прокладки и превращают движок в «фонтан» масла.

Значит ли это, что раскоксовка приговор? Трезвомыслящий и обеспеченный водитель скажет, что будет только рад, если все обернется так — что локализация поломки произойдет в сервисе, а не на трассе. Перебрали, тряхнули — можно спокойно ездить. Но для многих это будет очень болезненная новость, ведь «ребилд» мотора сегодня чрезвычайно дорог.

Так что, решившись на раскоксовку, особенно если речь идет о глубоко подержанном автомобиле, история которого неизвестна, следует подумать о мягком варианте процедуры. При нем очистка мотора проводится более «вежливыми» составами, заливают их постепенно, меняя масло каждые 7000 км. Такой подход позволит старому движку и очиститься, и дольше оставаться на службе без экстренных, но необходимых «хирургических» манипуляций.