Панацея или контрольный выстрел: нужно ли делать раскоксовку двигателя

Итак, о новых автомобилях нам вспоминать не стоит еще как минимум год. Параллельный импорт и крошечные сборочные «успехи» разойдутся по избранным и юридическим организациям, коим доступен лизинг, а всех остальных ждет «вторичка». Выбрав авто на свой вкус и кошелек, оплатив его и оформив, водитель отправится на обязательное обслуживание: масла, ремни, свечи, фильтры, колодки и диски, требующие замены узлы и агрегаты. На последние деньги и «в ноль» никто машину и не покупает, прекрасно понимая необходимость «дополнительных вложений».
Разглядывая на подъемнике свою «обновку», выслушивая мнения мастеров, хочется сделать один раз и на годы. Теоретически такое возможно, практически — нет. Но надежда душу греет, поэтому в первое посещение СТО новоявленный обладатель машины старается провести максимум операций. В эту злачную секунду от механика звучит многозначительное: «А, может, мотор взбодрим, вернем ему молодость и силу?» Заманчиво, да и стоит недорого. «Конечно, давайте уберем килограммы грязи и нагара, сделав раскоксовку двигателя».
Многие узлы автомобиля для очистки — конечно, все зависит от уровня и глубины, но для поверхностной точно — не требуют разборки. Современные масла, будь то «жижа» для двигателя, коробки, раздатки, моста или системы охлаждения, содержат специальные моющие присадки, выводящие грязь путем обыкновенной замены. Но перепробеги, перегревы, использование низкокачественных или поддельных составов приводят к образованию нагара. И чтобы его убрать, нужно средство посерьезнее, чем обычное масло или «антифриз».
Скажем откровенно: очистить что-либо в машине полноценно без разбора технически невозможно. Никак и ничем. Любой, даже самый едкий состав, как его в узел ни заливай, уберет лишь часть накопленного за годы эксплуатации «мусора». Поэтому этикеткам верим, но про здравый смысл не забываем. И помним, что есть «химия», которая не просто «гладит», а дерет «железо» практически до голого металла. Рекламировать не будем, достаточно уже сказано. Однако в ней, в рекламе, опускают некоторые важные «особенности» таких препаратов.
Кроме того, раскоксовка должна быть выполнена грамотным мастером строго по инструкции: сказано, что нужно слить старое масло, потом залить промывочное, и только после новое — значит, так и надо. Экономия приведет к попаданию твердых остатков в цилиндры и, как следствие, к задирам. Отдельный разговор — «народные средства», которые «убивают» ту же краску на поддоне картера, разъедают прокладки и превращают движок в «фонтан» масла.
Значит ли это, что раскоксовка приговор? Трезвомыслящий и обеспеченный водитель скажет, что будет только рад, если все обернется так — что локализация поломки произойдет в сервисе, а не на трассе. Перебрали, тряхнули — можно спокойно ездить. Но для многих это будет очень болезненная новость, ведь «ребилд» мотора сегодня чрезвычайно дорог.
Так что, решившись на раскоксовку, особенно если речь идет о глубоко подержанном автомобиле, история которого неизвестна, следует подумать о мягком варианте процедуры. При нем очистка мотора проводится более «вежливыми» составами, заливают их постепенно, меняя масло каждые 7000 км. Такой подход позволит старому движку и очиститься, и дольше оставаться на службе без экстренных, но необходимых «хирургических» манипуляций.