Каких подвохов ждать от подержанного Volkswagen Tiguan второго поколения

Кузов «немца» стоек к коррозии, но хромированные детали быстро теряют лоск. Иногда дилеры меняли их по гарантии, но к постгарантийным экземплярам это уже не относится. Также довольно быстро покрывается царапинами и сколами лобовое стекло. Еще одна неприятная «болячка»: нередко забиваются грязью места между передними брызговиками и колесными арками. Если там не чистить — появляется ржавчина, которую водитель замечает слишком поздно. Напомним, что таким «недугом» страдают многие модели. Отметим и жалобы водителей на скрипучий пластик, а также «глюки» мультимедиа, которые возникают в мороз.

Что касается моторов, то у «Тигуана» их довольно широкая гамма. Есть бензиновые объемом 1,4 л (125 и 150 л. с.) и 2 л (180 и 220 л. с.), а также 2-литровый «дизель» отдачей 150 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика», и «роботы» DSG на шесть и семь передач.

Все агрегаты с наддувом и непосредственным впрыском топлива. То есть, заправляться нужно только на проверенных АЗС, чтобы не залить «бодягу».

Базовый 1,4-литровый двигатель (125 л. с.) сочетается только с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Пару ставили лишь на переднеприводную версию. Но таких авто очень мало на рынке. Здесь в группе риска турбокомпрессор и топливный насос.

У 150-сильного «сердца» может быть «масложор». Причем расход до 150—200 граммов на 1000 км считается допустимой нормой. Встречаются экземпляры, у которых залегли кольца. Так что перед покупкой нужна тщательная диагностика.