Каких подвохов ждать от подержанного Volkswagen Tiguan второго поколения

Кузов «немца» стоек к коррозии, но хромированные детали быстро теряют лоск. Иногда дилеры меняли их по гарантии, но к постгарантийным экземплярам это уже не относится. Также довольно быстро покрывается царапинами и сколами лобовое стекло. Еще одна неприятная «болячка»: нередко забиваются грязью места между передними брызговиками и колесными арками. Если там не чистить — появляется ржавчина, которую водитель замечает слишком поздно. Напомним, что таким «недугом» страдают многие модели. Отметим и жалобы водителей на скрипучий пластик, а также «глюки» мультимедиа, которые возникают в мороз.
Что касается моторов, то у «Тигуана» их довольно широкая гамма. Есть бензиновые объемом 1,4 л (125 и 150 л. с.) и 2 л (180 и 220 л. с.), а также 2-литровый «дизель» отдачей 150 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика», и «роботы» DSG на шесть и семь передач.
Все агрегаты с наддувом и непосредственным впрыском топлива. То есть, заправляться нужно только на проверенных АЗС, чтобы не залить «бодягу».
Базовый 1,4-литровый двигатель (125 л. с.) сочетается только с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Пару ставили лишь на переднеприводную версию. Но таких авто очень мало на рынке. Здесь в группе риска турбокомпрессор и топливный насос.
У 150-сильного «сердца» может быть «масложор». Причем расход до 150—200 граммов на 1000 км считается допустимой нормой. Встречаются экземпляры, у которых залегли кольца. Так что перед покупкой нужна тщательная диагностика.
Попадаются автомобили и с бракованными распределительными валами о чем скажут вибрации мотора сразу после запуска. Дилеры меняли деталь по гарантии, так что изучите сервисную историю понравившегося кроссовера.
Роботизированная трансмиссия таит в себе немало загадок и подвохов. Агрегаты с сухим сцеплением подвергались многочисленной критике и лидируют по различным поломкам. Позже коробки стали долговечнее. Инженеры их постоянно дорабатывали, меняли софт и, в целом, одолели большинство неполадок. Однако «робот» не любит сильных нагрузок и буксований в грязи. Если прошлый владелец — не жалел Tiguan, лучше поискать другой экземпляр. Что касается подвески, то она довольно надежна. Отметим лишь тормозные диски, которые быстро изнашиваются с внутренних сторон.
В целом, Tiguan не разочарует, но только при условии, что к SUV относились бережно и не жалели денег на обслуживание. Помните и о том, что запчасти для «немца» дорогие.