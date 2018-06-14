ТОП-5 рамных бюджетных внедорожников по цене до 1 500 000 рублей

Great Wall Hower H5

Китайский внедорожник Great Wall Hover H5 с 149-сильным мотором и «механикой» доступен в ценовом диапазоне от 1 119 000 до 1 379 000 «деревянных». В стандартной версии вы получите такие праздники жизни, как климат-контроль, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему контроля давления в шинах, подогрев сидений, противотуманки, ABS, EBD, ESP и прочие навороты. А вот системы полного привода в базе не будет. Зато эта роскошь доступна в других вариантах, где вы сможете наслаждаться также камерой заднего вида, «кожаной» обивкой салона, боковыми подушками безопасности и т. д.