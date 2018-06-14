ТОП-5 рамных бюджетных внедорожников по цене до 1 500 000 рублей

Не секрет, что в ценовом диапазоне до полутора миллионов рублей на рынке новых автомобилей, рассчитывать на богатое оснащение не приходится. Впрочем, некоторые китайские производители умудряются уложиться в эту сумму с весьма заманчивыми предложениями. Судите сами…
УАЗ Хантер
Самый великовозрастный представитель отечественного автопрома УАЗ Хантер обойдется всего 644 900 рублей. За такую цену Ульяновский автозавод предлагает базовую версию рамного внедорожника с 2,7-литровым мотором мощностью 135 л. с. с 5-ступенчатой «механикой». Конечно, условия здесь будут совсем суровые, и мечтать, например, об ABS и электрических стеклоподъемниках придется даже в топовой версии за 658 900 рублей.
УАЗ Патриот
Очередной рамный представитель Ульяновского автозавода оценен в стандартной комплектации с аналогичным тандемом 2,7-литрового двигателя и 5-ступенчатой механической трансмиссии минимум в 719 000 рублей. Такой вариант порадует функциями ABS, EBD (электронной системой распределения тормозных усилий), электрическими стеклоподъемниками передних и задних дверей и даже подушкой безопасности для водителя. Кондиционер доступен в комплектации за 819 000 рублей, а подогрев передних сидений имеется только в комплектации за 929 000 «целковых». Не стоит забывать и о УАЗ Пикапе по стартовой цене от 749 000 рублей.
Great Wall Hower H5
Китайский внедорожник Great Wall Hover H5 с 149-сильным мотором и «механикой» доступен в ценовом диапазоне от 1 119 000 до 1 379 000 «деревянных». В стандартной версии вы получите такие праздники жизни, как климат-контроль, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему контроля давления в шинах, подогрев сидений, противотуманки, ABS, EBD, ESP и прочие навороты. А вот системы полного привода в базе не будет. Зато эта роскошь доступна в других вариантах, где вы сможете наслаждаться также камерой заднего вида, «кожаной» обивкой салона, боковыми подушками безопасности и т. д.
Suzuki Jimny
Доживающий свой век компактный рамник Suzuki Jimny в текущем поколении с 1,3-литровым мотором мощностью 85 л. с. и пятиступенчатой «механикой» предлагается у нас за 1 175 000 рублей. Список опций за такую цену вполне адекватный: ABS, подушки безопасности, противотуманки, электропривод стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционер и т. д. Топовая версия обойдется в 1 279 950 рублей. В базе автомобиль оснащен жестко подключаемым полным приводом part-time с понижающей передачей.
Foton Sauvana
В настоящее время пока еще доступны прошлогодние экземпляры китайского рамного внедорожника Foton Sauvana по весьма выгодной цене — 1 454 990 рублей. Машины текущего года уже перевалили ценовой рубеж в 1 500 000. Учитывая, что это среднеразмерный «вездеход», то за такие деньги производитель предлагает неплохой арсенал: 2,0-литровый, 201-сильный мотор с пятиступенчатой «механикой», кондиционер, ABS, EBD, ESP, противотуманки, задние парктроники, электроприводы боковых зеркал и т. д. Налетай, пока не поздно.