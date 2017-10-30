Первое знакомство с Range Rover Velar: разгон, торможение, «лосиный тест»

Поразмышлять на эту тему удалось только по дороге на полигон Jaguar Land Rover Brand Experience Center, пока мой «Дефендер» лихо мчал меня по левому ряду Новорижского шоссе с максимально легитимным «спидлимитом» в 130 км/ч. Как только я воочию увидел и пощупал новый Range Rover Velar, то тут же забыл странный перевод Google.

Velar красив? Безусловно. А надежен ли в плане новомодной электроники? Скорее всего, пока нет. Да и дверные ручки в стиле Tesla выглядят сомнительно — а ну как откажутся выдвигаться на трескучем русском морозе после уже традиционных для нас ледяных дождей? Британцы, правда, утверждают, что они, выдвигаясь, способны раскалывать лед толщиной до 4 мм без проблем, но это они там у себя в лабораториях намораживали, а вот что покажет реальная эксплуатация в условиях России пока не совсем ясно. А как он умеет ездить? Вот для этого я как раз и здесь.

Так называемый динамический запуск на российский рынок нового среднеразмерного кроссовера Range Rover Velar состоялся на домашнем полигоне компании в Подмосковье. Новая модель британцев призвана занять нишу между самым маленьким Evoque и уже довольно большим Sport, причем цена за «пустышку» стартует с 3 982 000 рублей. Но реально нормально нафаршированный Velar обойдется как минимум в 5 миллионов «деревянных» и даже с копейками. Именно за эту сумму корреспондент портала «АвтоВзгляд» собрал его себе на конфигураторе на официальном сайте фирмы.