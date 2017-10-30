Первое знакомство с Range Rover Velar: разгон, торможение, «лосиный тест»

Фото avtovzglyad.ru
Если загуглить слово Velar в интернете, то первый же перевод выдаст неоднозначный и довольно странный термин: «задненёбный». Слово хоть и понятное, но довольно загадочное в качестве имени для кроссовера известного на весь мир бренда.
Алексей Гусев

Поразмышлять на эту тему удалось только по дороге на полигон Jaguar Land Rover Brand Experience Center, пока мой «Дефендер» лихо мчал меня по левому ряду Новорижского шоссе с максимально легитимным «спидлимитом» в 130 км/ч. Как только я воочию увидел и пощупал новый Range Rover Velar, то тут же забыл странный перевод Google.

Velar красив? Безусловно. А надежен ли в плане новомодной электроники? Скорее всего, пока нет. Да и дверные ручки в стиле Tesla выглядят сомнительно — а ну как откажутся выдвигаться на трескучем русском морозе после уже традиционных для нас ледяных дождей? Британцы, правда, утверждают, что они, выдвигаясь, способны раскалывать лед толщиной до 4 мм без проблем, но это они там у себя в лабораториях намораживали, а вот что покажет реальная эксплуатация в условиях России пока не совсем ясно. А как он умеет ездить? Вот для этого я как раз и здесь.

Так называемый динамический запуск на российский рынок нового среднеразмерного кроссовера Range Rover Velar состоялся на домашнем полигоне компании в Подмосковье. Новая модель британцев призвана занять нишу между самым маленьким Evoque и уже довольно большим Sport, причем цена за «пустышку» стартует с 3 982 000 рублей. Но реально нормально нафаршированный Velar обойдется как минимум в 5 миллионов «деревянных» и даже с копейками. Именно за эту сумму корреспондент портала «АвтоВзгляд» собрал его себе на конфигураторе на официальном сайте фирмы.

Фото avtovzglyad.ru

На 82% машина состоит из алюминия. И, безусловно, на все 100% она выглядит столь же корпоративно, как и весь современный модельный ряд Range Rover. Да, британцам удалось раскрутить свой главный внедорожный бренд и подавляющему большинству автолюбителей внешность современных Range Rover очень даже по душе, не нужно себя обманывать.

Чего нельзя сказать о безумном количестве электроники, которая может в любой неподходящий момент, скажем так, «задуматься» и, возможно, преподнести сюрприз. Но сейчас это все неважно. Сейчас важно понять, как Velar умеет ездить, ведь не всем же счастливчикам удалось побывать на его зарубежных тестах. Что ж, бежим на полигон.

На выбор — три дизеля на 180, 240 и 300 л. с. Последний едет просто волшебно, но в поисках более острых ощущений прыгаю за руль бензинового огненно-красного Velar в спортпакете R Dynamic на 22-дюймовых колесных дисках, сквозь спицы которого просматриваются огромные тормозные суппорты. Я эту машину еще на парковке с утра заприметил — V6 с нагнетателем о 380 конях на полном «фарше» просто не имеет права ездить плохо, в противном случае это будет провал (а еще есть модификациис 250- и 300-сильными агрегатами).

Фото avtovzglyad.ru

Первое упражнение — старая добрая легендарная «змейка». Проходим на средней скорости, пытаясь ощутить крены и завалы автомобиля. Справляется, но где-то я уже это ощущал, правда на той машине руль был поострее. Ах да, на Jaguar F-Pace было дело. Кстати, именно с него полный привод, пусть и слегка усовершенствованный, перекочевал на Velar.

Прямая. Задача: разгон до максимальной скорости (у новичков это 90—100 км/ч, у людей подготовленных — далеко за 120) и резкое экстремальное торможение в пол. Включаем спортивный режим в коробке и подвеске Terrain Response, далее происходит сумасшедший разгон, и когда краешком глаза замечаю, как электронная стрелка проскакивает отметку «120» —- торможу в пол! Не приведи Господь, если ваши пассажиры окажутся не пристегнутыми в такой момент — полет в ветровое стекло им обеспечен. Клевок весьма ощутим, но останавливается этот Velar превосходно, не могу предъявить никаких претензий. Четко, эффективно и управляемо. Пожалуй, так умеют только кроссоверы от Porsche и Maserati. Ну и F-Pace, само собой.

То же самое касается и переставки — тот самый «лосиный тест». С ним Velar справляется легко и непринужденно.

Фото avtovzglyad.ru

…Velar вообще, судя по всему, автомобиль провоцирующий и дерзкий. Наверняка понравится обеспеченной молодежи: в нем отлично смотрятся оба пола — эдакий unisex car. Если же брать граждан более зрелого возраста, то главная аудитория машины это, скорее всего, бизнес-вумен и другие целеустремленные женщины.

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30 октября 2017
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