ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов трехлетнего возраста

Как известно, автомобили из Страны восходящего солнца считаются одними из самых надежных, и неслучайно на вторичном рынке у них многочисленная армия верных поклонников. Наши соотечественники все чаще предпочитают покупать кроссоверы, поэтому портал «АвтоВзгляд» отметил японские SUV не старше 2015 года выпуска и при этом не дороже миллиона рублей.
Прошли времена, когда такие популярные хиты продаж, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mazda CX-5 в трехлетнем возрасте можно было купить по цене ниже миллиона рублей. Увы, сейчас это уже нереально. В нашем рейтинге мы руководствовались исключительно стоимостью автомобилей, а не количеством предложений, иначе порядок расположения моделей в списке был бы совсем другим.
Кроме того, мы не внесли в список Suzuki Jimny, потому что в связи с предельно низким спросом, предлагается он крайне редко. Но справедливо будет от указать, что модель с трехлетним стажем обойдется всего в 700 000 рублей. Среди остальных японских кроссоверов 2015 года выпуска стоимостью ниже миллиона доступен только Mitsubishi Outlander, который можно приобрести минимум за 900 000 «деревянных».
Nissan Terrano (от 600 000 ₽)
Японский Nissan Terrano, благополучно клонированный от Renault Duster, дороже своего французского донора в среднем на 200 000 — 300 000 рублей. Однако такая разница в цене не помешала ему возглавить список самых доступных японских кроссоверов в нашей категории. На вторичном рынке трехлетний переднеприводный Terrano с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. можно купить всего за 600 000 «деревянных». Причем, если хорошо поискать, то за эти деньги доступны не только начальные версии с пятиступенчатой механической коробкой передач, но и машины с «автоматом».
Напомним, что цены на вторичке зависят не только от комплектации, но и от пробега, который варьируется у указанных экземпляров в среднем от 20 000 до 100 000 километров. По количеству предложений Terrano занимает второе место в нашем списке.
Японский долгожитель компактный кроссовер Mitsubishi ASX за восемь лет пережил уже три рестайлинга. Экземпляры 2015 года выпуска предлагаются по цене от 700 000 рублей и выше. При наличии такой суммы можно рассчитывать на младшие переднеприводные версии с 1,8-литровым мотором мощностью 117 л. с. и бесступенчатым вариатором. Средний пробег предлагаемых автомобилей составляет от 60 000 до 110 000 километров.
Двухлитровые модификации с полным приводом стоят уже дороже миллиона. Напомним, что версии ASX 4x4 оснащаются только 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л. с. Кстати в нашем списке эту модель предлагают реже остальных.
Suzuki Vitara (от 750 000 ₽)
Suzuki Vitara 2015 года выпуска доступен минимум за 730 000 рублей. За эту сумму можно приобрести младшие переднеприводные версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л. с., причем не только с пятиступенчатой «механикой», но и с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Средний пробег таких экземпляров составляет 30 000 — 40 000 километров. Полноприводные модификации с аналогичным мотором обойдутся по цене свыше миллиона «деревянных». Столько же стоят версии с турбированным силовым агрегатом объемом 1,4 л мощностью 140 л. с. По числу предложений Suzuki Vitara занимает предпоследнюю, четвертую позицию.
Еще один популярный компактный кроссовер от компании Nissan трехлетнего возраста обойдется минимум от 800 000 рублей. Речь идет о старом добром Qashqai, который занимает в нашем списке первое место по количеству предложений. Самыми доступными экземплярами остаются переднеприводные версии с 1,2-литровым мотором, большинство из которых оснащены бесступенчатым вариатором.
Автомобилей с механической коробкой передач, как ни странно предлагается существенно меньше. Средний пробег таких машин составляет, как правило, 30 000 — 50 000 километров. Полноприводные кроссоверы с 2,0-литровой «четверкой» мощностью 143 л. с. доступны по цене от 950 000 «деревянных».
Nissan Juke (от 800 000 ₽)
Nissan Juke 2015 года на вторичном рынке оценен приблизительно в ту же сумму, что и его собрат Qashqai, но встречается он гораздо реже. По количеству предложений он занимает третье место, совсем незначительно превосходя число объявлений о продажах Suzuki Vitara.
На официальном рынке Nissan Juke доступен у нас только с мотором объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. с бесступенчатым вариатором и исключительно с передним приводом. Именно такие версии и предлагаются в указанной категории на вторичке. Их пробег варьируется от 20 000 до 70 000 километров.