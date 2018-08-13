ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов трехлетнего возраста

Фото Nissan
Как известно, автомобили из Страны восходящего солнца считаются одними из самых надежных, и неслучайно на вторичном рынке у них многочисленная армия верных поклонников. Наши соотечественники все чаще предпочитают покупать кроссоверы, поэтому портал «АвтоВзгляд» отметил японские SUV не старше 2015 года выпуска и при этом не дороже миллиона рублей.
Иван Флягин

Прошли времена, когда такие популярные хиты продаж, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mazda CX-5 в трехлетнем возрасте можно было купить по цене ниже миллиона рублей. Увы, сейчас это уже нереально. В нашем рейтинге мы руководствовались исключительно стоимостью автомобилей, а не количеством предложений, иначе порядок расположения моделей в списке был бы совсем другим.

Кроме того, мы не внесли в список Suzuki Jimny, потому что в связи с предельно низким спросом, предлагается он крайне редко. Но справедливо будет от указать, что модель с трехлетним стажем обойдется всего в 700 000 рублей. Среди остальных японских кроссоверов 2015 года выпуска стоимостью ниже миллиона доступен только Mitsubishi Outlander, который можно приобрести минимум за 900 000 «деревянных».

Nissan Terrano (от 600 000 ₽)

Японский Nissan Terrano, благополучно клонированный от Renault Duster, дороже своего французского донора в среднем на 200 000 — 300 000 рублей. Однако такая разница в цене не помешала ему возглавить список самых доступных японских кроссоверов в нашей категории. На вторичном рынке трехлетний переднеприводный Terrano с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. можно купить всего за 600 000 «деревянных». Причем, если хорошо поискать, то за эти деньги доступны не только начальные версии с пятиступенчатой механической коробкой передач, но и машины с «автоматом».

Напомним, что цены на вторичке зависят не только от комплектации, но и от пробега, который варьируется у указанных экземпляров в среднем от 20 000 до 100 000 километров. По количеству предложений Terrano занимает второе место в нашем списке.

Mitsubishi ASX (от 700 000 ₽)

Японский долгожитель компактный кроссовер Mitsubishi ASX за восемь лет пережил уже три рестайлинга. Экземпляры 2015 года выпуска предлагаются по цене от 700 000 рублей и выше. При наличии такой суммы можно рассчитывать на младшие переднеприводные версии с 1,8-литровым мотором мощностью 117 л. с. и бесступенчатым вариатором. Средний пробег предлагаемых автомобилей составляет от 60 000 до 110 000 километров.

Двухлитровые модификации с полным приводом стоят уже дороже миллиона. Напомним, что версии ASX 4x4 оснащаются только 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л. с. Кстати в нашем списке эту модель предлагают реже остальных.

Suzuki Vitara (от 750 000 ₽)

Suzuki Vitara 2015 года выпуска доступен минимум за 730 000 рублей. За эту сумму можно приобрести младшие переднеприводные версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л. с., причем не только с пятиступенчатой «механикой», но и с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Средний пробег таких экземпляров составляет 30 000 — 40 000 километров. Полноприводные модификации с аналогичным мотором обойдутся по цене свыше миллиона «деревянных». Столько же стоят версии с турбированным силовым агрегатом объемом 1,4 л мощностью 140 л. с. По числу предложений Suzuki Vitara занимает предпоследнюю, четвертую позицию.

Nissan Qashqai (от 800 000 ₽)

Еще один популярный компактный кроссовер от компании Nissan трехлетнего возраста обойдется минимум от 800 000 рублей. Речь идет о старом добром Qashqai, который занимает в нашем списке первое место по количеству предложений. Самыми доступными экземплярами остаются переднеприводные версии с 1,2-литровым мотором, большинство из которых оснащены бесступенчатым вариатором.

Автомобилей с механической коробкой передач, как ни странно предлагается существенно меньше. Средний пробег таких машин составляет, как правило, 30 000 — 50 000 километров. Полноприводные кроссоверы с 2,0-литровой «четверкой» мощностью 143 л. с. доступны по цене от 950 000 «деревянных».

Nissan Juke (от 800 000 ₽)

Nissan Juke 2015 года на вторичном рынке оценен приблизительно в ту же сумму, что и его собрат Qashqai, но встречается он гораздо реже. По количеству предложений он занимает третье место, совсем незначительно превосходя число объявлений о продажах Suzuki Vitara.

На официальном рынке Nissan Juke доступен у нас только с мотором объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. с бесступенчатым вариатором и исключительно с передним приводом. Именно такие версии и предлагаются в указанной категории на вторичке. Их пробег варьируется от 20 000 до 70 000 километров.

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13 августа 2018
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