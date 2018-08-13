ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов трехлетнего возраста

Прошли времена, когда такие популярные хиты продаж, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mazda CX-5 в трехлетнем возрасте можно было купить по цене ниже миллиона рублей. Увы, сейчас это уже нереально. В нашем рейтинге мы руководствовались исключительно стоимостью автомобилей, а не количеством предложений, иначе порядок расположения моделей в списке был бы совсем другим.

Кроме того, мы не внесли в список Suzuki Jimny, потому что в связи с предельно низким спросом, предлагается он крайне редко. Но справедливо будет от указать, что модель с трехлетним стажем обойдется всего в 700 000 рублей. Среди остальных японских кроссоверов 2015 года выпуска стоимостью ниже миллиона доступен только Mitsubishi Outlander, который можно приобрести минимум за 900 000 «деревянных».