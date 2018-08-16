Новые приключения мистера Икса: тест-драйв KIA Rio X-Line

Фото: АвтоВзгляд
Главный автомобильный тандем страны, по-настоящему народные Kia Rio и Hyundai Solaris, продолжает эволюцию. Даже если речь идет о старых (читай — полюбившихся) продуктах в новых вариантах исполнения. Ну и исполняют же корейцы! Впрочем, судите сами.
Евгений Васин

Привычная вроде бы модель, но в свежей обертке — это как конфета с другой глазурью, любимые духи в иной упаковке или жена со всеми знакомыми до боли трещинками в новом нижнем белье. Иными словами, все то, что хочется!

«Двое из ларца, одинаковых с лица» из Страны утренней свежести вытеснили с улиц и автодорог, шоссе и проселков непобедимые жизнью поделки LADA, отправив АВТОВАЗ в полный нокаут. Продажи тут же ответили сногсшибательным: «Ты кто такой? Давай, до свидания». Теперь здесь правят Rio и Solaris. Шах и мат.

Застолбив за собой первое место во всех таксопарках страны, корейский дуэт не только покорил хит-парады продаж, но и поменялся в лице. Новые поколения этих авто стали краше «по одежке» и куда человечнее внутри. Даже перепуганный американскими санкциями отечественный рынок не способен устоять от такого соблазна: вторая генерация седанов-близнецов триумфально взошло на дрянной российский асфальт. И это был не финал блокбастера.

Вслед за новым поколением KIA Rio, корейцы представили Rio X-Line — псевдокроссовер, созданный на базе седана по образу и подобию братьев Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Нагло, громко и чертовски обосновано. Прямо в «яблочко»!

И дело тут отнюдь не в дополнительных 10 мм дорожного просвета, и даже не в 10 мм ширины — колесная база-то у них одинаковая. Во-первых, кузов хетчбэка вышел у дизайнеров куда более проработанным, завершенным. А во-вторых, автосообщество наконец-то вспомнило о такой потрясающей в своей городской функциональности вещи, как некрашеные пластиковые молдинги и обвесы! Без них любой автомобиль теряет лоск за пару месяцев, благодаря «вежливым» и «аккуратным» соседям, сугробам, высоким бордюрам и другим элементам городского паркинга.

Одним словом, решение получилось не только приятным для взора, но и на редкость годным для ежедневной эксплуатации. В качестве вишенки на торте — сдвоенный раструб выхлопной системы, призывающий молодежную аудиторию, и бамперы, которые не цепляют новые столичные бордюры, больше похожие на заборы.

Все остальное — как у «донора». Новый Rio вышел очень универсальным и функциональным автомобилем. Как для городской сутолоки, так и для простора магистрали. Наш экземпляр наделен 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, позволяющим чувствительное ускорение даже на участке с 80 до 130 км/ч. К динамике «Рио» придраться не выйдет — в наших широтах быстрее ехать просто негде.

Расход топлива становится важнее и важнее день ото дня — цены на бензин уже не кусаются, а нагло грызутся! И тут «Икс» хорош — всего 8 л в городе и 6 л — по трассе. На тысячу рублей можно приобрести половину топливного бака и смело сжигать его три дня. К слову, разницы между 95-м и 92-м бензином ни в расходе, ни в динамике замечено не было. А значит можно и тут немного сэкономить.

Впрочем, повод для брюзжания все же есть: подвеска остается болевой точкой корейца. Каждый дорожный стык, сезонная яма в асфальте и фирменный российский люк становятся «почвой» для смачного металлического лязга, порой вызывая потерю связи с дорогой в резком маневре при скорости свыше 80 км/ч. Добавляет остроты пустой, невесомый руль, «момент истины» которого за две недели так и не удалось установить.

Вторым пунктом в строке со знаком «минус», безусловно, становятся тормоза. Ядовитые на малой скорости, они теряют всякую сноровку и собранность, стоит проехать злополучный светофор. Интенсивное торможение, так распространенное по обоим сторонам Москвы реки, им вообще не подвластно: педаль становится ватной, а усилие на суппортах — недостаточным. «Кретова» болезнь во всей красе.

Стоит сказать, что некоторое количество негатива автомобиль заслужил из-за далеко-далеко не самых лучших на планете покрышек Nexen, которые обувают на заводе. Шины порой срываются в свист, плавают в поворотах. Простить такую «резину» автомобилю стоимостью более 1 000 000 рублей нельзя.

Все, что не смогли добиться в инженерии, добрали — по старой корейской традиции — наполнением. В бюджетной, по своей сути, но уже не по цене автомобиль, уместили такое количество опций, что позавидует иной «немец» из старших! Здесь и подсветка поворота, выполненная отдельной лампочкой в основном блоке фар, и хороший основной «свет», и электроподогрев всего и вся, и добротная шумоизоляция, и нескрипучий пластик, и неплохая климатическая установка, которая уверенно справляется с аномалиями московского лета. И в дождь не потеет! Жаль, что нет круиз-контроля.

Корейцы, не мудрствую лукаво, поставили в «Рио» очень удобную и простую мультимедийную систему, которая одинаково хорошо водит дружбу с «яблоками» и «неяблоками» — шнурок воткнул и поехал. AUX, USB и две розетки на 12V обеспечат бесперебойной зарядкой всю семью гаджетозависимых. Портит эту мизансцену только отвратительная по качеству картинка с камеры заднего вида, «спасибо, что вообще есть».

В хетчбэк удобно садиться, но стоит за рулем оказаться «гуливеру», как задний ряд превращается в полку для сумок и шляп. При обязательном, несмотря на многочисленные просьбы и письма, коротком сидении, спинку спрофилировали очень удачно — позвоночник не вываливается ни на первой, ни на пятой сотне километров. В целом о размещении в салоне можно сказать так: вдвоем — удобно, на троих — удобоваримо, на четверых — только если с детворой.

KIA Rio X-Line станет для корейского бренда настоящим джокером, каким уже стал для побратима-Hyundai кроссовер Creta. Мудрое и молниеносное решение, очередной «щелчок по носу» русско-франко-японскому объединению, которое все никак не доведет «Logan и Co» до глобального обновления, пытаясь навязывать всеядным россиянам исполненную по лекалам Mitsubishi Ладу Иксрей.

Скудное разнообразие отечественного рынка сыграла «Икс-лайну» на пользу — покупатель мгновенно распробовал хетчбэк, машины замелькали на дорогах. Еще один успешный проект из Кореи, еще один уместный автомобиль для России. Что ж, добро пожаловать, мистер Икс.

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16 августа 2018
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