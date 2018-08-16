Новые приключения мистера Икса: тест-драйв KIA Rio X-Line

Привычная вроде бы модель, но в свежей обертке — это как конфета с другой глазурью, любимые духи в иной упаковке или жена со всеми знакомыми до боли трещинками в новом нижнем белье. Иными словами, все то, что хочется!

«Двое из ларца, одинаковых с лица» из Страны утренней свежести вытеснили с улиц и автодорог, шоссе и проселков непобедимые жизнью поделки LADA, отправив АВТОВАЗ в полный нокаут. Продажи тут же ответили сногсшибательным: «Ты кто такой? Давай, до свидания». Теперь здесь правят Rio и Solaris. Шах и мат.

Застолбив за собой первое место во всех таксопарках страны, корейский дуэт не только покорил хит-парады продаж, но и поменялся в лице. Новые поколения этих авто стали краше «по одежке» и куда человечнее внутри. Даже перепуганный американскими санкциями отечественный рынок не способен устоять от такого соблазна: вторая генерация седанов-близнецов триумфально взошло на дрянной российский асфальт. И это был не финал блокбастера.

Вслед за новым поколением KIA Rio, корейцы представили Rio X-Line — псевдокроссовер, созданный на базе седана по образу и подобию братьев Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Нагло, громко и чертовски обосновано. Прямо в «яблочко»!