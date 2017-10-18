Пять самых неубиваемых авто с гигантским пробегом

У подавляющего большинства владельцев рост пробега его автомобиля вызывает не самые приятные мысли. Когда количество пройденных километров подбирается к 100 тысячам, хозяин машины начинает задумываться о продаже — иначе действительно можно сильно потерять в деньгах.

Но если каким-то чудом на одометре появилось число, превышающее две, а то и три сотни тысяч, то водительскую душу уже охватывает азарт. А сможет ли его железный конь проскакать, скажем, полмиллиона километров? А еще больше?

И что удивительно, есть на свете не только грузовики-миллионники, но и обычные легковушки. В этом обзоре мы расскажем о пяти самых выносливых машинах за всю историю автопрома.