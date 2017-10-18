Пять самых неубиваемых авто с гигантским пробегом

Фото: Volvo
Естественно, искать среди победителей экземпляры, произведенные в последнее десятилетие, бессмысленно. И дело не в том, что они чисто физически не успели бы преодолеть сколь-либо значимое расстояние за такой небольшой период времени. Нет, просто новомодные турбоагрегаты, независимые подвески и капризная электроника не позволят автомобилю пробежать пару миллионов километров и не развалиться на запчасти. Это не значит, что в истории автомобилестроения в принципе не было легковых машин, пробег которых сопоставим с семью-восемью десятками витков вокруг земного шара по экватору.
Эдуард Раскин

У подавляющего большинства владельцев рост пробега его автомобиля вызывает не самые приятные мысли. Когда количество пройденных километров подбирается к 100 тысячам, хозяин машины начинает задумываться о продаже — иначе действительно можно сильно потерять в деньгах.

Но если каким-то чудом на одометре появилось число, превышающее две, а то и три сотни тысяч, то водительскую душу уже охватывает азарт. А сможет ли его железный конь проскакать, скажем, полмиллиона километров? А еще больше?

И что удивительно, есть на свете не только грузовики-миллионники, но и обычные легковушки. В этом обзоре мы расскажем о пяти самых выносливых машинах за всю историю автопрома.

Фото: Volvo

Volvo P1800S, 1966 год выпуска

В 4 часа ночи 18 сентября 2013 года Ирвин «Ирв» Гордон из США преодолел на своем Volvo P1800S 1966 года выпуска трехмиллионную милю, что соответствует 4 828 032 км. Это случилось недалеко от деревни Гирдвуд к югу от Анкориджа на Аляске. К 1 мая 2014 года, когда достижение Гордона было официально зарегистрировано в Книге рекордов Гинесса, он проехал уже более 4 890 000 километров.

Рекордсмен ежедневно использует свою машину и за год наезжает 140 000 — 160 000 км. Самая продолжительная поездка, предпринятая им — из Нью-Йорка в Ванкувер.

Двадцатипятилетний Ирв купил свой P1800S 30 июня 1966 года за 4150 долларов. Он рассказывает:

— Теперь у меня есть новый XC AWD, который мне подарил производитель… Я планирую ездить на нем большую часть времени в этом году и дать моему 1800-му небольшой отдых. У меня нет намерений штурмовать четырехмиллионную милю, поскольку для разнообразия хочется поездить с комфортом и с кондиционером.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 240D, 1976 год выпуска

Эта синяя легенда, дизельный Mercedes-Benz 240D, когда-то принадлежал греческому таксисту Григориосу Сачинидису. На его одометре гораздо больше, чем 2 млн. миль — потрясающее достижение для легковой машины. Фактически Сачинидис проехал на нем между 1981 и 2004 годами 4 586 630 километров. На настоящий момент компания Mercedes-Benz признала этот пробег самым длинным в истории бренда и обменяла заслуженный 240D, отправившийся в штутгартский музей, на новенький автомобиль C-класса.

Фото: Volvo

Volvo 245GL, 1979 год выпуска

Этот автомобиль, в отличие от вышеупомянутых, никогда не принадлежал какому-то определенному энтузиасту длительных пробегов персонально. Им владел финский логистический оператор S. E. Makinen до того самого момента, как машина прошла свои 2 623 231 км. Менеджер компании, которому задали вопрос по поводу того, как удалось достичь такого выдающегося результата, лаконично ответил:

— Мы эксплуатировали его крайне бережно.

Несомненно, и техническое обслуживание универсал получал качественное, и точно в срок.

Фото: Plymouth

Plymouth Fury, 1963 год выпуска

Чтобы ваш автомобиль прошел такое колоссальное расстояние, недостаточно лишь проявлять о нем усиленную заботу. Тут, несомненно, требуется изрядная доля удачи. Этот красный «Плимут» пробежал более 2 607 000 километров, причем его хозяин, монреальский таксист Жозеф Вайянкур находился за рулем авто с самого начала и до самого конца. А конец у замечательной машины был грустный: «Фьюри» в 1999 году буквально уничтожил грузовик, проскочивший перекресток на красный свет.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Beetle, 1963 год выпуска

Странно, если бы среди автомобилей-путешественников на рекордные расстояния не затесался бы представитель одной из самых массовых моделей в мире. Прочность его конструкции и высокое качество сборки общеизвестны. Хозяин этого «Жука» житель Южной Калифорнии Альберт Клейн купил машину за 1900 долларов в 1963 году. Ее сиденья были обтянуты искусственной кожей, а опциональные зеркала стоили дополнительно 5 «баксов». До своей утилизации в 1987 году автомобиль прошел 2 591 000 км. Впрочем, за это время Клейн семь раз менял у него двигатель.

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18 октября 2017
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