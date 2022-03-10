Совершенно новая LADA: ее показали главе АВТОВАЗа

Фото производителя.
Пока родной АВТОВАЗ пытается выкарабкаться из тяжелейшего производственного кризиса, вызванного дефицитом комплектующих, в Научно-техническом центре автогиганта вовсю кипит работа. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Сегодня президенту автогиганта показали первый прототип будущей новинки, которая выйдет под маркой LADA. Внутри завода проект долгое время называли «Грантой-2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя…

Известно, что силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения. Но кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки будут своими собственными.

Добавим, что альянс Renault-Nissan продолжает хранить гробовое молчание по поводу возможного выхода из состава акционеров российского автогиганта. И если французы останутся совладельцами АвтоВАЗа, проект будет успешно реализован.

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10 марта 2022
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