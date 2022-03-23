Росстандарт хочет запретить иномарки в России

По информации «Дром», с такой инициативой выступил лично руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. По его мнению, следует запретить выдачу ОТТС всем иностранным автостроителям, включенным в список «недружественных стран». С учетом того, что в него вошли практически все страны ЕС, а также Япония и Южная Корея, российским автолюбителям особо выбирать будет не из чего.

Как портал «АвтоВзгляд» и прогнозировал, рынок заполонят производители из Китая, которые в условиях отсутствия конкурентов начнут неприлично задирать ценники.

Между тем, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уже подготовили коллективное обращение от комитета автопроизводителей в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором попросили разобраться с ситуацией вокруг создания сложностей для ведения деятельности на российском рынке.