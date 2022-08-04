Обновленная LADA Vesta переедет в Тольятти из Ижевска

4 августа с конвейера завода в Ижевске сошла последняя LADA Vesta. Теперь обновленное семейство будут выпускать в Тольятти. Ожидается, что рестарт сборочного процесса случится весной следующего года. При этом выпуск пластиков и штамповочное производство останутся в Ижевске.

Напомним, что завод «ЛАДА Ижевск» рассчитан на производственную мощность 230 000 машин в год, однако сейчас он производит 32 автомобиля в час и такая производительность явно недостаточна.

Что касается завода «ЛАДА Ижевск», то он в простое с апреля, но предприятие нужно АВТОВАЗу, потому его хотят сохранить. Ранее сообщалось, что сотрудникам предложены переобучение, а также возможность перехода на другие площадки автопроизводителя.