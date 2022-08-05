Спецоперация ГИБДД, перезапуск LADA Vesta и массовое автоподорожание: итоги недели

Другой вопрос, зачем нам иранская микроэлектроника, если совсем скоро будет своя? Представители столичного завода «Микрон» заявили о том, что они уже создали широкую линейку российских чипов для автомобильной промышленности, а в дальнейшем планируют ее расширять. Здорово, конечно. Лишь бы из-за них не подскочили в цене автомобили, а то ведь и без того все вокруг стремительно дорожает.

Так, на минувшей неделе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ощутимо подросли прайсы топлива — дизеля, 92-го и 95-го бензина. Кроме того, стало известно, насколько увеличилась стоимость запчастей и подержанных машин: перед просмотром нашего видеодайджеста стоит запастись «Корвалолом». А вот если вы собираетесь в автопутешествие на юг, то лучше оставить лекарство дома — может вызвать вопросы бдительных сотрудников ГИБДД, развернувших очередную «спецоперацию».

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