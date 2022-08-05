Спецоперация ГИБДД, перезапуск LADA Vesta и массовое автоподорожание: итоги недели

Главным ньюсмейкером уходящей недели стал АВТОВАЗ. Во-первых, волжане дополнили семейство Granta текущего модельного года версиями #CLUB и Quest. Во-вторых, отгрузили дилерам несколько сотен обновленных седанов и универсалов Vesta. В-третьих, официально объявили о переносе производства своего флагмана из Ижевска в Тольятти. А в-четвертых, анонсировали новый e-Largus — фургоны и «сараи» с электрической установкой.
Тем временем «зашевелились» и шинные заводы России. В Калуге возобновили производство резины Continental, а в ленинградском Всеволожске, где раньше выпускали покрышки Nokian, заявили о намерениях изготавливать шины под новой маркой. Поддержать российский сегмент вызывались и иранские поставщики. Причем они готовы помогать не только резиной, но и микрочипами.
Другой вопрос, зачем нам иранская микроэлектроника, если совсем скоро будет своя? Представители столичного завода «Микрон» заявили о том, что они уже создали широкую линейку российских чипов для автомобильной промышленности, а в дальнейшем планируют ее расширять. Здорово, конечно. Лишь бы из-за них не подскочили в цене автомобили, а то ведь и без того все вокруг стремительно дорожает.
Так, на минувшей неделе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ощутимо подросли прайсы топлива — дизеля, 92-го и 95-го бензина. Кроме того, стало известно, насколько увеличилась стоимость запчастей и подержанных машин: перед просмотром нашего видеодайджеста стоит запастись «Корвалолом». А вот если вы собираетесь в автопутешествие на юг, то лучше оставить лекарство дома — может вызвать вопросы бдительных сотрудников ГИБДД, развернувших очередную «спецоперацию».
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