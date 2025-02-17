Рассекречены еще две модели нового российского автобренда Tenet

На прошлой неделе представители компании AGR анонсировали запуск новой автомобильной марки Tenet, и по тизерному изображению сразу стало понятно, что первой ласточкой бренда станет кроссовер Chery Tiggo 7L с иными шильдиками. Теперь же журналисты рассекретили еще две модели — в их основу лягут SUV от той же китайской марки.

Наши коллеги из «Китайских автомобилей» изучили реестр сертификатов и деклараций о соответствии и выяснили, что второй и третьей моделью Tenet станут кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8 Pro Max. В документах они указываются как Tenet 3XT и 31T соответственно. Официального подтверждения этой информации нет, однако такое развитие событий наиболее вероятно.

Равно как и первая модель — та, что будет построена на базе Tiggo 7L — две другие встанут на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калуге. Напомним, что это предприятие перешло в собственность нынешнего владельца в 2023-м, а в 2024-м площадка возобновила свою работу. Когда автомобили Tenet появятся в автосалонах, пока непонятно. Даже ориентировочные сроки начала продаж не называются.

Добавим, что на днях независимый автоэксперт Олег Мосеев, возглавлявший ранее ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил в своем telegram-канале, что AGR и Chery договорились о сотрудничестве в нашей стране. По его данным, первая получила 49% доли в «Чери Автомобили Рус», а последняя — 49% одного из автозаводов, принадлежащих AGR. Вероятно, речь идет как раз о калужской площадке. Впрочем, и эта информация пока официально не подтверждена.