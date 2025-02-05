Эпоха «бигблока»: Трамп возрождает «маслкары» и дает свет «МАСКлкарам» на ДВС

Печатная машина имени 47-го президента США продолжает штамповать указы, от которых расправляются морщины и начинают расти волосы на лысине: делая Америку снова великой, Дональд Фредович решил вернуть американской автомобильной промышленности то, что у нее однажды отобрали — огромные моторы. А раз — можно, значит — нужно. Подробности великой транспортной американской контрреволюции — на портале «АвтоВзгляд».

Пока весь подлунный мир обсуждает впечатляющие, тут не поспоришь, таможенные пошлины, что Дональд Трамп ввел в отношении Мексики и Канады, крупных импортеров в США, а так же менее крупных — канадцам должно быть обидно так-то — в отношении Китая, проскочила другая, куда более любопытная для автомобилистов и сочувствующих новость.

«Рыжий» одним росчерком пера схоронил мощную экологическую инициативу, которая долгие годы превращала автомобильную индустрию в отдел министерства экологии. Г-н Трамп отменил жесткие нормы по экономии топлива, которые активно продвигались прошлыми администрациями США.

Согласно «новому зеленому курсу», который к доллару имел самое отдаленное отношение, и стандарту CAFÉ, средний корпоративный расход топлива к 2031 году должен был достигнуть отметки в 4,67 л на 100 км пробега.

Фото globallookpress.com

Дальше следуют слова министра транспорта США Шона Даффи, которые в 2023 и даже в 2024 году могли показаться крамолой или даже сигнализировать о помешательстве чиновника: мол, эти нормы, внимание, «излишне обременительны» и увеличивают стоимость автомобиля.

Минуточку, а что, так можно было? Вот эту всю экологическую чепуху и бессмысленные инновации «взять и отменить», как понедельники в отдельно взятой стране?

В итоге, отныне в США сокращение расхода топлива более не является приоритетом, власти сомневаются в надежности электросетей и боятся зависимости электромобилей от иностранных (читай — китайских) литиевых батарей. Вау! Одним росчерком пера полностью закрывается эра электромобилей, а старым американским автопроизводителям черным по белому, так уже можно же говорить, выдается разрешение на возвращение к классическим моторам.

А их в Америке любят, ценят и делать умеют. Думаю, не станет ни для кого откровением, если уже следующее поколение Ford F-150, Chevrolet Tahoe и прочих американских легенд «блеснут» подкапотной классикой литров на семь, а уж появление новых «маслкаров» и «масклкаров» в эпоху правления Дональда Трампа — считай, обязательная программа. А как иначе сделать Америку снова великой?