Belgee S50 попал под отзыв из-за риска дефекта топливного бака

Белорусский автопроизводитель Belgee анонсировал начало сервисной кампании для седанов S50, которые являются копией хорошо известной у нас китайской модели Geely Emgrand. Отзыв касается четырехдверок, сошедших с конвейера с 3 августа 2023 года по 4 июля текущего.

Речь об автомобилях, выпущенных за последние пару лет

Согласно официальному заявлению СЗАО «Белджи», всем S50, которые входят в обозначенный диапазон, предстоит замена компонентов системы вентиляции топливного бака. Выяснилось, что этот узел может работать некорректно.

На сегодняшний день Belgee S50 официально представлен и на отечественном рынке, но пока отзывные мероприятия по неизвестной причине затронули исключительно те четырехдверки, которые реализованы на территории Белоруссии. Возможно, со временем аналогичное объявление производитель сделает и в России.

Габариты S50 — 4638х1822х1460 мм при колесной базе 2650 мм. Моторная гамма представлена 122-сильным мотором объемом 1,5 л, передачи переключает 5-ступенчатая «механика» либо 6-диапазонный классический «автомат», о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».