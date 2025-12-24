Китайская марка Livan планирует наладить производство автомобилей в России

Информация о том, что Livan (входит в концерн Geely) изучает вопрос локализации в нашей стране, появилась еще два года назад, но машины этого китайского бренда так и не встали на отечественный конвейер. Как бы то ни было, от своих планов марка не отказалась и по-прежнему работает в этом направлении.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга Livan Марину Криштоп, в настоящее время российский офис бренда проводит «технико-экономическое обоснование программы локализации для оценки штаб-квартирой». И от решения, которое примут в Китае, будут зависеть российские планы марки на 2026 год.

Что же касается новинок, то их, очевидно, в следующем году в нашей стране не будет. Никаких автопремьер не случилось и в 2025-м, хотя планировали презентовать некий гибридный автомобиль, о чем представители компании говорили в декабре 2024-го. Продуктовый ряд Livan в России по-прежнему включает три модели: седан S6 Pro, а также кроссоверы X3 Pro и X6 Pro.

Самый доступный — паркетник X3 Pro: за него официальные дилеры бренда просят от 1 669 900 рублей с учетом всех возможных скидок. Затем идет седан S6 Pro (от 1 884 000 целковых), а самый дорогой — кроссовер X6 Pro. Чтобы приобрести его, нужно иметь как минимум 2 044 000 «деревянных».

Добавим, что по итогам первых 11 месяцев 2025-го Livan реализовал в нашей стране 3405 новых автомобилей. Это немного, но не сильно меньше, чем в январе-ноябре 2024-го, когда было продано 3510 машин. Марка просела всего на 3% к году.