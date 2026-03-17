Бензиновый УАЗ «Патриот» получит 6-ступенчатую «механику»

На сегодняшний день УАЗ «Патриот» предлагается в одной-единственной версии с 2,7-литровым атмосферником ЗМЗ Про на 150 л.с. и пятиступенчатой «механикой». Однако совсем скоро гамма модификаций расширится: в нее войдет не только дизельное исполнение, но и бензиновое с МКП на шесть скоростей.

О том, что УАЗ «Патриот» получит новую «механику», сообщил со ссылкой на собственные источники телеграм-канал «Автопоток». Инсайдеры уточнили, что этот агрегат разрабатывают на основе МКП китайского JAC. Исходную коробку производят на Заволжском моторном заводе для легких коммерческих автомобилей Sollers

«Патриот» с бензиновым двигателем и новой «шестиступкой» должен встать на конвейер до конца 2026 года. Более точные сроки не сообщаются. Что же касается дизельного мотора, который внедорожник получит по итогам рестайлинга, то его появление в гамме ожидается до июля. К слову, аккомпанировать новому движку тоже будет шестискоростная МКП.

Добавим, что сейчас УАЗ «Патриот» продается в двух комплектациях: «Классик Икар» и «Классик Икар (пакет Максимум)». Стартовая цена первой — 1 925 000 рублей, второй — 2 190 000.